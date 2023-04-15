Geri ödemesiz, şartsız 7.000 TL anında yatıyor! Vatandaşlara destek ödemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamada evlenmek üzere olan çiftler sevindi. Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan gerçekleştirdiği açıklamada “Evlilik Desteği Projesi” çerçevesinde herkesin başvurabileceği, geri ödeme alınmayacak, şart olmayan 7.000 TL ödemeyi duyurdu. Ekonomik kriz ortamında bir ihtiyacın da olsa karşılanmasını sağlayacak geri ödemesiz destek ödemesinin evlenecek çiftlere yapılması hedefleniyor. Proje detayları ise şöyle...



ÇİFTLERE ŞARTSIZ, KARŞILIKSIZ ÖDEME!



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada 2023 senesinde yeni evleneceklere bir duyuru yaptı. Sosyal medyadan gerçekleştirdiği duyuruda ise 7 bin TL ödemenin “Evlilik Desteği Projesi” bağlamında yeni evlenecek olanların hesaplarına şartsız şekilde hemen yatacağını belirtti.



Bu projede birazcık olsun gençlerin herhangi bir ihtiyaçlarını karşılamasında katkıda bulunulmak istendiği belirtilirken, şunlar aktarıldı:



“Yuvasını yeni kuracak çiftler için mutluluklarına katkı sağlamak inanın bizleri de sevindiriyor.”



2023 EVLİLİK DESTEĞİ PROJESİ BAŞVURUSU



2023 senesin İstanbul’da ikamet eden ve yeni evlenecek olan çiftlere hiç beklenmedik bir ödeme kapısı açıldı. Bu ödeme kapsamında yeni evlenecek vatandaşlar bir ucundan olsun ihtiyaçlarını görebilecekleri ödemeyi şartsız ve tamamen geri ödemesiz olarak alacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği açıklamada belediye olarak yeni evli çiftlerin yanında olduklarını, çorbada tuzlarının olmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Ekonomik anlamda zorlu zamanlardan geçilen dönemde evlenmek maddi anlamda gittikçe güçleşti.



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecekler için 2 sene geri ödemesiz 150 bin TL krediden bahsetmişti. Ancak bu seçimleri kazanmaları durumunda gerçekleştirilecek bir haberken, yakınlarda evlenmeyi düşünen çiftler karşılıksız bir destek ile ihtiyaçlarından birisini eksiltebilecek.