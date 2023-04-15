GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Geri ödemesiz, şartsız 7.000 TL anında yatıyor! Vatandaşlara destek ödemesi

Geri ödemesiz ve şartsız 7.000 TL ödeme anında yatıyor! Vatandaşlara destek ödemesi olarak yapılacak. İşte 7.000 TL vatandaşa destek ödemesi projesinin detayları...

Geri ödemesiz, şartsız 7.000 TL anında yatıyor! Vatandaşlara destek ödemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamada evlenmek üzere olan çiftler sevindi. Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan gerçekleştirdiği açıklamada “Evlilik Desteği Projesi” çerçevesinde herkesin başvurabileceği, geri ödeme alınmayacak, şart olmayan 7.000 TL ödemeyi duyurdu. Ekonomik kriz ortamında bir ihtiyacın da olsa karşılanmasını sağlayacak geri ödemesiz destek ödemesinin evlenecek çiftlere yapılması hedefleniyor. Proje detayları ise şöyle... 


ÇİFTLERE ŞARTSIZ, KARŞILIKSIZ ÖDEME! 


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada 2023 senesinde yeni evleneceklere bir duyuru yaptı. Sosyal medyadan gerçekleştirdiği duyuruda ise 7 bin TL ödemenin “Evlilik Desteği Projesi” bağlamında yeni evlenecek olanların hesaplarına şartsız şekilde hemen yatacağını belirtti.  


Bu projede birazcık olsun gençlerin herhangi bir ihtiyaçlarını karşılamasında katkıda bulunulmak istendiği belirtilirken, şunlar aktarıldı:  


“Yuvasını yeni kuracak çiftler için mutluluklarına katkı sağlamak inanın bizleri de sevindiriyor.”  


2023 EVLİLİK DESTEĞİ PROJESİ BAŞVURUSU 


2023 senesin İstanbul’da ikamet eden ve yeni evlenecek olan çiftlere hiç beklenmedik bir ödeme kapısı açıldı. Bu ödeme kapsamında yeni evlenecek vatandaşlar bir ucundan olsun ihtiyaçlarını görebilecekleri ödemeyi şartsız ve tamamen geri ödemesiz olarak alacak.  


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği açıklamada belediye olarak yeni evli çiftlerin yanında olduklarını, çorbada tuzlarının olmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Ekonomik anlamda zorlu zamanlardan geçilen dönemde evlenmek maddi anlamda gittikçe güçleşti.  


Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecekler için 2 sene geri ödemesiz 150 bin TL krediden bahsetmişti. Ancak bu seçimleri kazanmaları durumunda gerçekleştirilecek bir haberken, yakınlarda evlenmeyi düşünen çiftler karşılıksız bir destek ile ihtiyaçlarından birisini eksiltebilecek. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor 7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor
Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek
4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti 4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti
4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın 4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın
Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara
Bayram öncesi emekliye bir ek ödeme daha! Cumhurbaşkanı onayladı, 2000 TL verilecek Bayram öncesi emekliye bir ek ödeme daha! Cumhurbaşkanı onayladı, 2000 TL verilecek
SON HABERLER
4A, 4B, 4C, EYT kapsamındaki milyonlarca emekliye yeni zam tablosu! 4A, 4B, 4C, EYT kapsamındaki milyonlarca emekliye yeni zam tablosu!
Ev hanımlarına 3.202 TL ödeme! Evde tığ işinden tarhanaya çeşitli işler için Ev hanımlarına 3.202 TL ödeme! Evde tığ işinden tarhanaya çeşitli işler için
Temmuz gelmeden asgari ücret Zammı geldi! 8.506 TL üstüne 3.500 TL! Temmuz gelmeden asgari ücret Zammı geldi! 8.506 TL üstüne 3.500 TL!
O şart artık aranmıyor! E-Devlet'ten başvuran 1.100 TL ödemeyi 1 yıl alacak O şart artık aranmıyor! E-Devlet'ten başvuran 1.100 TL ödemeyi 1 yıl alacak
Altında yeni çıkış! Altını olanlar sabretsin 2.000 TL için tarih verildi! Altında yeni çıkış! Altını olanlar sabretsin 2.000 TL için tarih verildi!
7500 TL ve üstü maaş alan emekliye destek ödemesi: 10 bin TL nakit anında hesaplarda 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye destek ödemesi: 10 bin TL nakit anında hesaplarda
Bakan Bilgin bizzat duyurdu asgari ücretliye 1000 TL ek ödeme kesinleşti! Nisan ayı asgari ücret 9500 TL oldu Bakan Bilgin bizzat duyurdu asgari ücretliye 1000 TL ek ödeme kesinleşti! Nisan ayı asgari ücret 9500 TL oldu
Borç para arayanlara o banka faizsiz verecek! Eşten dosttan istemeye gerek yok Borç para arayanlara o banka faizsiz verecek! Eşten dosttan istemeye gerek yok