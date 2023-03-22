Geri ödemesiz 45.000 TL devlet desteği verilecek! Evinde eşya ihtiyacı olanlar başvursun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vatandaşa sunduğu sosyal yardım ve destek ödemeleri hızla devam ediyor. Her ay birçok düzenli sosyal yardım imkanı sağlandığı gibi devletten evinde eşyaya ihtiyacı olan vatandaşlar içinde yeni bir yardım geldi. Devlet, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan kişilere başvuru yapmaları durumunda geri ödemesi 45.000 TL eşya yardımı verecek. Başvuru detayları da belli oldu. Peki, kimlere eşya yardımı verilir? Eşya yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı 45.000 TL eşya yardımı şartları…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu defa eşya destek ödemesi veriyor. Milyonlarca vatandaşa her ay düzenli olarak nakit para desteği sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu defa da birçok kişiyi rahatlatacak yardım elini eşyaya ihtiyacı olanlar için ulaştırıyor. Dar gelirli olan ve eşya almakta güçlük çeken vatandaşlar başvuru yapmaları durumunda aile Bakanlığından tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz 45.000 TL yardım alabiliyor. Eşya yardım parası başvuru şartları bakanlık tarafından tek tek açıklandı. Peki, 5.000 TL geri ödemesiz eşya yardımı nasıl alınır? Eşya yardımı şartları nelerdir? Aile Bakanlığı eşya yardımı ile ilgili her şey haberimizde…

AİLE BAKANLIĞINDAN DAR GELİRLİYE BARINMA YARDIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere barınma yardımı veriyor. Maddi sıkıntı yaşayan geçinmekte zorluk çeken ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar başvuru yaparak prefabrik ev yardımı desteği, betonarme ev yardımı, ev bakım onarım tadilat yardımı gibi yardım parası alabiliyor. Buna ek olarak aile Bakanlığı eşya almakta zorlanan vatandaşlara eşya yardım parası da veriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı betonarme ev desteği olarak 100.000 TL prefabrik ev desteği olarak ise 200.000 TL'ye kadar hibe desteği sağlıyor. Aynı zamanda ev bakım onarım tadilat yardımı olarak da 40 bin TL yardım sunuluyor.

5000 TL GERİ ÖDEMESİZ EŞYA YARDIMI

Evine onarmak ve tadilat yaptırmak isteyen vatandaşlara 40.000 TL ev onarım yardımı verilirken Aynı zamanda da 5000 TL eşya yardımı imkanı sağlanıyor. Devlet tarafından sağlanan sosyal yardım parası olarak hesaplara yatan eşya yardımı almak için hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu şartı taşıyan herkes başvuru yaparak hem 40.000 TL ev onarım tadilat yardımı alabiliyor hem de 5000 TL eşya yardımı Yani toplamda 45 bin TL yardım alma şansına sahip oluyor.