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Geri ödemesiz 200.000 TL başvurun! Aile Bakanlığı ev onarımına 200.000 TL ödeme yapacak!

Geri ödemesiz 200.000 TL ödeme almak için başvurun! Aile Bakanlığı açıkladı! Ev onarımı için 200.000 TL ödeme geri ödemesiz yapılacak.

Geri ödemesiz 200.000 TL başvurun! Aile Bakanlığı ev onarımına 200.000 TL ödeme yapacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine ev onarım için destek verilecek. 
Vatandaşlara birçok konuda yeni projelerle devlet desteği sunan devlet, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ev onarımı için 200 bin TL yardımda bulunuyor.

Öncelikle depremzedelere, maddi gücü yeterli olmayanlara destekte bulunulacak. Geri ödemesiz olarak 200 bin TL maddi destek yalnızca ev onarımı için verilecek.  


Farklı alanlarda vatandaşlara destek sağlayarak daima yardım eli uzatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ev onarım desteği sağlanıyor. Devlet desteğiyle ev onarımı ve tadilat için 200.000 TL nakit desteği geri ödemesiz sağlanacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler yüz yüze yapabileceği gibi online olarak da yapabilecek. 


Ev onarım desteği başvuru 


Ev onarımı ve tadilatı için vatandaşlara yapılacak miktar 2023 senesi için asgari ücret zammıyla doğru orantılı şekilde yapılmıştır. Bakanlığın belirlediği şartlar kapsamında önceden yardım 10 – 40 bin TL iken şimdi bu barınma yardımı ev onarımlarında 75 bin TL, prefabrik ev yapımında 150 bin TL betonarme ev yapımında 200 bin TL olarak güncellendi. Konut yapımındaki maliyetlerine göre vatandaşların maddi desteğe ihtiyacına kayıtsız kalamayan devlet geri ödemesiz destek ile el uzattı.  


Aile bakanlığının sağladığı ev onarım desteği sağlıksız haldeki evlerde kalan vatandaşlara sağlanacak. Karşılıksız olarak sağlanan 200.000 TL ev onarımı desteği ile vatandaşlar güvenli evlerde barınabilecek.  


Ev onarımı desteği başvurusu nasıl yapılır? 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek veyahut online başvuruda bulunarak yapabilirsiniz. 200.000 TL ev onarım desteği online başvuruları ise e-devlet sistemi üzerinden bakanlığa yapılabilmektedir.  


Ev onarım desteği koşulları neler? 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı ev onarım desteği olan 200 bin TL geri ödemesiz destekten yararlanabilmek için vatandaşlara bazı şartlar var. Söz konusu yardımdan faydalanabilmek için öncelikle 18 yaşından büyük Türk vatandaşı olunması gerekmektedir. Gelir seviyesi asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır. Ayrıca oturulan yerin tam hisseli tapu sahibi olunması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması halinde 200 bin TL ev onarım desteğinin geri ödemesiz olarak çıkması olasılığı daha yüksektir.  

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