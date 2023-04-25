Gençlere karşılıksız 450 bin TL destek ödemesi yatacak! O şartı taşıyanlar başvursun

BİGG programı çerçevesinde her bir genç girişimci için devlet 450 bin TL destek ödemesi ayırdı. Bu kapsamda başlayan ödeme için başvuru tarihleri ve değerlendirme tarihleri verildi. 6 alanda genç girişimcilerin fikirleri için 147 kuruluş seçildi. Bu kuruluşlar uygulayıcı olarak gençlere yardımcı olacak. Gençler 147 kuruluşa uygulayıcı olarak müracaatlarını gerçekleştirebilecek ve yüzde 3 hisse verilmesi halinde destek yatırım amaçlı kuruluşa verilecek. İşte ayrıntılar şu şekilde...



TÜBİTAK BİGG FONU NEDİR?



TÜBİTAK, BİGG (Bireysel Genç Girişimci) programı çerçevesinde gençlerin iş fikirlerine destek sağlıyor. 6 farklı alandan fikirleri olan gençler için tam 450 bin TL’ye kadar yatırım yapmalarında önayak oluyor. Verilecek destek, yatırım amaçlı kuruluşa TÜBİTAK BİGG Fonu aracılığı ile aktarılacak ve buna karşılık ise yüzde 3 hisse alınacak.



BİGG PROGRAMI DESTEĞİ 6 ALAN HANGİLERİ?



BİGG Programı’ndan yararlanmak isteyen gençler için belirlenen 6 alan açıklandı. Bu alanlar arasında sürdürülebilir tarım ve beslenme, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, akıllı üretim sistemleri, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler benzeri tematik fikirler bulunuyor. Bu tür inovasyon ve AR-GE programlarını geliştirmek adına kendi iş yerini oluşturmak isteyen girişimciler için devlet desteği sağlanacak. Geri ödemesiz olarak devlet 450 bin TL destek verecek.



TÜBİTAK BİGG PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?



Bu programdan yararlanacak gençlerde öncelikle önlisans, lisans, yükseklisans ya da doktoraya kayıtlı olması veyahut mezun olması şartı bulunmaktadır. Başvuran gençlerin bir işletmenin ortaklığında bulunmamış olması gerekmektedir. Başvurular 31 Mayıs 2023 tarihine kadar belirlenmiş olan 147 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek.



TÜBİTAK BİGG BAŞVURU SÜRECİ



TÜBİTAK BİGG Programı’ndan faydalanmak isteyen gençler için 31 Mayıs tarihine kadar başvurular devam ediyor. Ön başvuruların ardından 15 Haziran’a kadar uygulayıcı kuruluşların ilk faaliyetleri gerçekleşecek. Bu esnada 1 – 23 Haziran tarihlerinde TÜBİTAK 2. aşama başvuruları için değerlendirmeleri alacak. Girişimcilerin belgeleri TÜBİTAK’a uygulayıcı kuruluşlar tarafından 7 Temmuz tarihine kadar verilecek. Varsa eksik evrakların 10 – 21 Temmuz arasında tamamlanması gerecek.



Panel değerlendirmelerinin ikinci aşaması ise Eylül, Ekim aylarında yapılacak ve bunlar sonucunda hak kazanan girişimciler açıklanacak ve şirket kurulumu için sözleşmeler imzalanacak. Ocak 2024’te ise girişimci desteği başlayacak.