Gelir şartı aranmıyor! Bakanlık devreye girdi. 5 bin 100 TL'lik destek başvuruları başladı

Bakanlık, hane yardımlarını hızlandırmaya başladı. Yılın ilk ayında ve Temmuz ayında yapılan zamlarından ardından söz konusu ödemeler de vatandaşların elini oldukça rahatlatıyor. Ve son olarak yeni ödeme müjdesi kronik hastalığı bulunan kişilere geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru yapan kronik hastalara herhangi bir şart aramadan 5100 TL'lik bir maaş ödeyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalar için yeni bir mali destek programı başlattı. Bu program kapsamında, gerekli belgeleri sunan kişilere aylık 5 bin 100 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, kronik hastalıkları nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların evlerine ait elektrik faturalarının bir kısmı karşılanacak ve kesintisiz güç kaynağı gibi ihtiyaçları karşılanacak. Tüberküloz veya SSPE gibi hastalıklara sahip bireyler için sosyal ve ekonomik zorlukları hafifletmeyi amaçlayan bu destek için gelir şartı aranmayacak. Bakanlık, hastaların cihazlarının elektrik tüketimine göre aylık 260,19 TL'ye kadar elektrik faturası desteği sunacak. Ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere birikmiş elektrik borçlarının ödenmesi ve kesintisiz güç kaynağı sağlanması da bu desteğe dahil edilecek.

KRONİK HASTA NEDİR?

Kronik hasta, uzun süreli veya sürekli bir tıbbi durumu olan kişiyi tanımlar. Bu tür hastalıklar genellikle yavaş ilerler, tam olarak iyileştirilemez, ancak tedavi ile yönetilebilir. Kronik hastalıklar arasında diyabet, kalp hastalığı, hipertansiyon, astım ve kanser gibi rahatsızlıklar bulunur. Bu hastalar, sürekli tıbbi bakım ve yaşam tarzı değişiklikleri gerektirirler.