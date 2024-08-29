GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Gelir şartı aranmıyor! Bakanlık devreye girdi. 5 bin 100 TL'lik destek başvuruları başladı

Okulların açılmasına 10 gün kadar bir süre kalmışken kırtasiye desteklerine başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şimdi de kronik hastalar için devreye girdi

Gelir şartı aranmıyor! Bakanlık devreye girdi. 5 bin 100 TL'lik destek başvuruları başladı

Bakanlık, hane yardımlarını hızlandırmaya başladı. Yılın ilk ayında ve Temmuz ayında yapılan zamlarından ardından söz konusu ödemeler de vatandaşların elini oldukça rahatlatıyor. Ve son olarak yeni ödeme müjdesi kronik hastalığı bulunan kişilere geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru yapan kronik hastalara herhangi bir şart aramadan 5100 TL'lik bir maaş ödeyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalar için yeni bir mali destek programı başlattı. Bu program kapsamında, gerekli belgeleri sunan kişilere aylık 5 bin 100 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, kronik hastalıkları nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların evlerine ait elektrik faturalarının bir kısmı karşılanacak ve kesintisiz güç kaynağı gibi ihtiyaçları karşılanacak. Tüberküloz veya SSPE gibi hastalıklara sahip bireyler için sosyal ve ekonomik zorlukları hafifletmeyi amaçlayan bu destek için gelir şartı aranmayacak. Bakanlık, hastaların cihazlarının elektrik tüketimine göre aylık 260,19 TL'ye kadar elektrik faturası desteği sunacak. Ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere birikmiş elektrik borçlarının ödenmesi ve kesintisiz güç kaynağı sağlanması da bu desteğe dahil edilecek.

KRONİK HASTA NEDİR?

Kronik hasta, uzun süreli veya sürekli bir tıbbi durumu olan kişiyi tanımlar. Bu tür hastalıklar genellikle yavaş ilerler, tam olarak iyileştirilemez, ancak tedavi ile yönetilebilir. Kronik hastalıklar arasında diyabet, kalp hastalığı, hipertansiyon, astım ve kanser gibi rahatsızlıklar bulunur. Bu hastalar, sürekli tıbbi bakım ve yaşam tarzı değişiklikleri gerektirirler.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Son Dakika Narin amcasının evinde ölü mü bulundu? Kayıp Narin Güran abisi gelişmesi Son Dakika Narin amcasının evinde ölü mü bulundu? Kayıp Narin Güran abisi gelişmesi
Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı! Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı!
Emekli maaşları KÖKTEN güncelleniyor! Yeni maaş hesaplama sistemi belli oldu Emekli maaşları KÖKTEN güncelleniyor! Yeni maaş hesaplama sistemi belli oldu
Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü
25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak 25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak
SICAK GELİŞME: 2025 Asgari Ücret Zammı Noktası Virgülüne Belli Oldu! SICAK GELİŞME: 2025 Asgari Ücret Zammı Noktası Virgülüne Belli Oldu!
SON HABERLER
YENİ ZAM: 3825 TL’ye Yükseldi YENİ ZAM: 3825 TL’ye Yükseldi
İŞKUR düğmeye bastı! İşsizlerin hesabına her gün 566 TL yatıracak... Bakanlık açıkladı İŞKUR düğmeye bastı! İşsizlerin hesabına her gün 566 TL yatıracak... Bakanlık açıkladı
25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak 25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak
Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü
HAZIRLIKLI OLUN! 17 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı Geldi HAZIRLIKLI OLUN! 17 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı Geldi
Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı! Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı!
Galatasaray Leo Dubois'in sözleşmesini feshetti Galatasaray Leo Dubois'in sözleşmesini feshetti
4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme 4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme