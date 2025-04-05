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Gel vatandaş gel; Cebinde 400.000 TL olan sıfır TOGG alıyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, otomobil sektöründe yaşanan dönüşümün öncüsü konumunda.

Gel vatandaş gel; Cebinde 400.000 TL olan sıfır TOGG alıyor

Artan teşvikler ve yenilenen kredi koşulları sayesinde, Tofaş Şahin alacak gücüne sahip tüketiciler bile sıfır kilometre TOGG sahibi olma imkânına kavuşuyor.

Finansal Avantajlar ve Kredi Kolaylıkları

BDDK tarafından yapılan son düzenlemeler çerçevesinde, yerli elektrikli otomobiller için kredi oranı yüzde 70’e çıkarıldı. Bu kapsamda, otomobil fiyatı 2.5 milyon TL’yi aşmayan modellerde 48 ay vadeli kredi imkânı sunuluyor. Örneğin, TOGG T10X’in en uygun versiyonu 1.44 milyon TL gibi cazip bir fiyat etiketine sahip. Bu durumda, alıcının cebinde yaklaşık 400.000 TL bulunması yeterli olurken, geri kalan tutar kredi ile karşılanabiliyor.

Pazardaki Yerlilik ve Teknolojik Dönüşüm

TOGG, sadece teknolojik altyapısı ve inovatif tasarımıyla değil, aynı zamanda sunduğu ekonomik avantajlarla da dikkat çekiyor. Yeni kredi kolaylıkları, yerli otomobilin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve otomobil piyasasındaki rekabetin kızışmasını sağlıyor. Mevcut şartların şu an için sadece TOGG için geçerli olması, önümüzdeki dönemde diğer yerli üreticilerin de benzer avantajlar sunmaya başlaması ihtimalini artırıyor.

Sektör Analistlerinden Değerlendirme

Otomobil ve finans sektöründeki uzmanlar, yerli otomobillere yönelik bu adımın, hem tüketici güvenini artıracağını hem de yerli üretimin ekonomiye olan katkısını pekiştireceğini belirtiyor. TOGG’un, teknolojik alt yapısı ve yenilikçi tasarımının yanı sıra, sağlanan finansal avantajlar sayesinde pazarda fark yaratması bekleniyor.

Kaynak: TOGG KAMPANYA DETAYLARI

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