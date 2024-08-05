GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Geely'nin Yeni Elektrikli Aracı Galaxy E5: Şık Tasarım ve Uygun Fiyatla Global Vizyon!

Geely'nin Yeni Elektrikli Aracı Galaxy E5: Şık Tasarım ve Uygun Fiyatla Global Vizyon!

Geely'nin Yeni Elektrikli Aracı Galaxy E5: Şık Tasarım ve Uygun Fiyatla Global Vizyon!

Geely'nin yeni elektrikli aracı Galaxy E5, şık tasarımı ve etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Geely, C-SUV segmentinde uygun fiyatlı bir seçenek sunarak sektördeki iddiasını güçlendiriyor. Galaxy E5, 15.300 dolarlık (yaklaşık 500 bin TL) fiyat etiketiyle hem C segmenti hem de SUV özelliklerini bir arada sunarak büyük bir etki yaratmayı hedefliyor. Geely, bu aracı 89 ülkeye ihraç etmeyi planlıyor.

Galaxy E5, 160 kW motor gücü ve 49,52 kWh kapasiteli LFP bataryası ile performans ve menzil açısından iddialı. Araç, sadece 10 dakikalık şarjla 135 kilometre yol alabiliyor ve tam şarjla 440 kilometre menzil sunuyor. 4,615 metre uzunluğunda olan Galaxy E5, C segmenti sedanlara yakın bir boyutta.

Geely’nin yeni nesil GEA platformunu kullanan Galaxy E5, Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak yüksek güvenlik standartlarına sahip. İç mekanda alışılmadık bir direksiyon tasarımı, 10,2 inç bilgi ekranı ve 15,4 inç 2,5K çözünürlükte eğlence ekranı bulunuyor. 11 parçalı güç sistemi ve kompakt ısı pompalı termal yönetim sistemiyle dikkat çeken araç, Türkiye'de vergi dahil 1 milyon TL civarında olabilir. Geely'nin elektrikli SUV pazarındaki bu yeni hamlesi, markayı güçlü bir oyuncu yapma potansiyeline sahip.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı
TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak
Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi
SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!
Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu
SON HABERLER
CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü
SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme
Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi
1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi 1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi
9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu 9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu
Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek
İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!