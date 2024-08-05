Geely'nin Yeni Elektrikli Aracı Galaxy E5: Şık Tasarım ve Uygun Fiyatla Global Vizyon!

Geely'nin yeni elektrikli aracı Galaxy E5, şık tasarımı ve etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Geely, C-SUV segmentinde uygun fiyatlı bir seçenek sunarak sektördeki iddiasını güçlendiriyor. Galaxy E5, 15.300 dolarlık (yaklaşık 500 bin TL) fiyat etiketiyle hem C segmenti hem de SUV özelliklerini bir arada sunarak büyük bir etki yaratmayı hedefliyor. Geely, bu aracı 89 ülkeye ihraç etmeyi planlıyor.

Galaxy E5, 160 kW motor gücü ve 49,52 kWh kapasiteli LFP bataryası ile performans ve menzil açısından iddialı. Araç, sadece 10 dakikalık şarjla 135 kilometre yol alabiliyor ve tam şarjla 440 kilometre menzil sunuyor. 4,615 metre uzunluğunda olan Galaxy E5, C segmenti sedanlara yakın bir boyutta.

Geely’nin yeni nesil GEA platformunu kullanan Galaxy E5, Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak yüksek güvenlik standartlarına sahip. İç mekanda alışılmadık bir direksiyon tasarımı, 10,2 inç bilgi ekranı ve 15,4 inç 2,5K çözünürlükte eğlence ekranı bulunuyor. 11 parçalı güç sistemi ve kompakt ısı pompalı termal yönetim sistemiyle dikkat çeken araç, Türkiye'de vergi dahil 1 milyon TL civarında olabilir. Geely'nin elektrikli SUV pazarındaki bu yeni hamlesi, markayı güçlü bir oyuncu yapma potansiyeline sahip.