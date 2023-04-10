GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Geçim sıkıntısı çeken ailelere destek ödemesi! Şartsız, şurtsuz 2000 TL PTT'den ödenecek

Devlet desteği ödemelerinin kapsamı genişliyor. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileler için müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi. İhtiyaç sahibi kişilere bayram öncesi 2000 TL'lik nakdi yardım imkanı sağlanıyor.

Geçim sıkıntısı çeken ailelere destek ödemesi! Şartsız, şurtsuz 2000 TL PTT'den ödenecek

Ekonomik sıkıntıların iyiden iyiye büyümesi ile birlikte son dönemlerde devlet yardımı ihtiyacı giderek artıyor. Devlet dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşın elini bırakmıyor. Her geçen gün devlet yardımı imkanlarının kapsamı genişliyor. İhtiyaç sahibi olan kişilere devletten maddi yardım imkanı veriliyor. Yeni yardım duyurusunun müjdesini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ramazan Bayramı öncesi Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere 2000 TL'lik devlet desteği ödenecek. Başvuru şartları da belli oldu.

Devlet, ekonomik kriz yaşayan ailelere yönelik sosyal yardım imkanlarına devam ediyor. Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi artan masrafları karşısında ne yapacağını düşünen ailelere devletten destek müjdesi geldi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi Haneler başvuru yapmaları halinde 2000 TL'lik maddi destek alabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yardımı onayladı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi Haneler başvuru yapmaları halinde devlet desteği ödemesini tek seferde bayramdan önce alacak. Başvuru ve onay süreci ile ilgili tüm detaylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanlara verilecek devlet yardımı ile ilgili şartlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2000 TL BAYRAM YARDIMI HANGİ ŞARTLARLA ALINACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlara bayram öncesi ilaç gibi gelecek bayram yardımı duyurusunu yaptı. Birçok destek sunan Aile Bakanlığı Ramazan Bayramı öncesi başvuru yapanlara tam 2.000 TL'lik maddi yardım imkanı sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayladığı yardım parası için başvurular kolayca yapılacak. Başvuru için ise tek bir şart aranıyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler Bu yardım ödemesine başvuru yapabilecek.

BAYRAM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Aile Bakanlığı tarafından bayram öncesi maddi sorun yaşayan hanelere verilecek olan bayram yardımı için e-devlet başvuru ekranı da açıldı. Bayram yardımı almak isteyenler e-Devlet'e T.C kimlik no ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra bayram yardımı yazarak başvuru formuna ulaşabilir. Burada bulunan başvuru formunu eksiksiz ve tam bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Başvuru onay süreci sadece birkaç saat sürüyor. Dar gelirlilere ihtiyaç sahibi aileler zaten sistemde kayıtlı olduğu için bayram yardımı ödemesi onayı anında veriliyor. Onay alan aileler ise Bayram yardımını PTT aracılığıyla alabiliyor. 2000 TL'lik bayram yardımı ödemesi için T.C kimlik kartınızla birlikte PTT'ye giderek ödemenizi alabilirsiniz. Ramazan Bayramı öncesi yapılacak olan ödemenin düzenli hale getirilmesi de planlanıyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
PTT ve ATM’den ödeme başladı! Adı Soyadı bu listede yazanlara 4337 TL devlet desteği PTT ve ATM’den ödeme başladı! Adı Soyadı bu listede yazanlara 4337 TL devlet desteği
Memura ek zam son dakika duyuruldu! Maaş zammı bayram ikramiyesi çifte sevinç yaşatacak Memura ek zam son dakika duyuruldu! Maaş zammı bayram ikramiyesi çifte sevinç yaşatacak
TBMM onayladı! Ev hanımlarına bayram öncesi devletten 1000 TL cep harçlığı TBMM onayladı! Ev hanımlarına bayram öncesi devletten 1000 TL cep harçlığı
Maaşlar 15.000 TL'ye yükseldi! Cumhurbaşkanı onayladı, Nisan ayında hesaplara geçecek Maaşlar 15.000 TL'ye yükseldi! Cumhurbaşkanı onayladı, Nisan ayında hesaplara geçecek
TBMM'den onay çıktı! Erken emeklilik hayalleri gerçek oldu, SSK ve Bağ-Kurlular hemen dilekçe verin TBMM'den onay çıktı! Erken emeklilik hayalleri gerçek oldu, SSK ve Bağ-Kurlular hemen dilekçe verin
TC kimlikle verilecek! 50.000 TL nakdi destek ödemesi takır takır yatacak TC kimlikle verilecek! 50.000 TL nakdi destek ödemesi takır takır yatacak
SON HABERLER
Maaş zammı seçim öncesi yapılacak! 8500 TL’ye yükseldi, Nisan’da zamlı ödenecek Maaş zammı seçim öncesi yapılacak! 8500 TL’ye yükseldi, Nisan’da zamlı ödenecek
Geçim sıkıntısı çeken ailelere destek ödemesi! Şartsız, şurtsuz 2000 TL PTT'den ödenecek Geçim sıkıntısı çeken ailelere destek ödemesi! Şartsız, şurtsuz 2000 TL PTT'den ödenecek
Asgari ücretliyi zıplatacak zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu Asgari ücretliyi zıplatacak zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu
Annelere en az 712 TL devlet desteği! Bu sabah açıklama geldi, başvurun alın Annelere en az 712 TL devlet desteği! Bu sabah açıklama geldi, başvurun alın
Memura ek zam son dakika duyuruldu! Maaş zammı bayram ikramiyesi çifte sevinç yaşatacak Memura ek zam son dakika duyuruldu! Maaş zammı bayram ikramiyesi çifte sevinç yaşatacak
TC kimlikle verilecek! 50.000 TL nakdi destek ödemesi takır takır yatacak TC kimlikle verilecek! 50.000 TL nakdi destek ödemesi takır takır yatacak
TBMM onayladı! Ev hanımlarına bayram öncesi devletten 1000 TL cep harçlığı TBMM onayladı! Ev hanımlarına bayram öncesi devletten 1000 TL cep harçlığı
Maaşlar 15.000 TL'ye yükseldi! Cumhurbaşkanı onayladı, Nisan ayında hesaplara geçecek Maaşlar 15.000 TL'ye yükseldi! Cumhurbaşkanı onayladı, Nisan ayında hesaplara geçecek