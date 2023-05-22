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Gece yarısına kadar depoları doldurun! 00.00’da çifte zam tabelalara yansıyacak

Dolar TL yaşanan değişiklikler ve Brent Petrol fiyatlarındaki düşüş ve çıkışlarla birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Araç sahiplerine kötü haber geldi. O saate kadar depoları fulleyin. Çünkü akaryakıta çifte zam yolda.

Gece yarısına kadar depoları doldurun! 00.00’da çifte zam tabelalara yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarına zam son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de dolar TL kurunda yaşanan değişimler ve Brent Petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlar akaryakıt fiyatlarını belirliyor. Araç sahiplerine Bugün kötü haber geldi. Akaryakıta zam yolda. Üstelik hem benzin hem de motoru ne zam geliyor. Araç sahipleri o saate kadar depoları doldursun Çünkü fiyatlar gece yarısı değişecek. Peki, akaryakıta ne kadar zam gelecek? Zamlı akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 22 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar haberimizde…

ABD'deki borç tavanının yükselmesi görüşmeleri de çıkmaza sürükledi. Petrol fiyatları Cuma günü yükselişini tersine çevirerek günü düşüşle tamamladı. ABD dolarında görülen zayıflık petrol fiyatlarında da kısmi sınırlamaya neden oldu. Brent Petrol fiyatına baktığımızda ise son 14 haftada toplam %14'lük bir kayıp yaşandığı görülmektedir. Son hafta ise %2 artış görülürken yaşanan gelişmeler de Dolar/TL kurunu rekor seviyeye ulaştırdı. Kur fiyatları artınca akaryakıt fiyatlarına zam haberi de kaçınılmaz oldu. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarına yapılan zam bu kez de benzin fiyatlarına geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİNE 77 KURUŞ ZAM

Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapıldı. Gözler benzin fiyatlarına çevrilirken bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 77 kuruş zam beklendiği duyuruldu. Mazot fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtilirken güncel fiyatlarda araştırılmaya devam ediyor.

Benzin fiyatlarını zamlanması ile birlikte İstanbul'da 20.58 TL, Ankara'da 20.94 TL, İzmir'de ise 20.93 TL olması bekleniyor.

22 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 19.81 TL

Motorin: 19.34 TL

LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA

Benzin: 20.17 TL

Motorin: 19.74 TL

LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 20.16 TL

Motorin: 19.77 TL

LPG (Otogaz): 10.54 TL

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