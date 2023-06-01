Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı

Haziran ayının ilk günü zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri için kötü haber verildi. Gece yarısı benzin ve motorin fiyatlarına Okkalı zam geliyor tabelalar sil baştan değişiyor. Son bir hafta içinde akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam haberi verilirken bu defa öyle bir zam gelecek ki vatandaşlar İsyan edecek. Peki, akaryakıt zammı kaç TL olacak? Benzin ve motorine zam var mı? 1 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika akaryakıt zammı haberleri…

Akaryakıt fiyatlarına zam haberleri son dönemlerde sürücüleri isyan etme noktasına getirdi. Peş peşe zam haberleri ile yıkılan araç sahiplerine bir kötü haber daha var. Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı yeni bir zam daha geliyor. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı artıyor tabelalar değişiyor. Benzin ve motorine çifte zam yolda. Araç sahipleri bu defa kontak kapatma noktasına gelecek. Çünkü akaryakıt fiyatlarına zam son derece Okkalı olacak. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geliyor? Akaryakıt fiyatlarına kaç TL zam gelecek? Benzin ve motorin zammı son dakika gelişmeleri haberimizde…

BENZİN FİYATLARINA BU GECE YARISI ZAM GELİYOR

Araç sahipleri için haziran ayı kötü başladı. Benzin ve motorin fiyatlarına zam haberleri gelmeye devam ediyor. Araç sahiplerinin üzüleceği karar alındı. Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam geliyor. Bu hafta peş peşe zam haberleri ile gündeme gelen benzin fiyatları bir kez daha artacak. Dolar kurundan kaynaklı olarak yaşanacak olan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları merak konusu olmuştu.

1 HAZİRAN 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin motorin LPG fiyatları 1 Haziran 2023 günü araç sahipleri tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Gece yarısı benzin fiyatlarına zam beklenirken zam öncesi tabelalar şöyle oldu:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 21,26 TL

Motorin fiyatı: 19,37 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 21,24 TL

Motorin fiyatı: 19,39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,60 TL

Motorin fiyatı: 19,75 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 19,83 TL