Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz

Emekli maaşı alan herkesi ilgilendiren açıklama gece yarısı geldi. SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi tüm vatandaşlara maaşının 10 katına kadar destek ödemesi sağlanacak. 3 banka, emekliye nefes aldıracak önemli bir kampanyaya imza atıyor. Düşük faizli ihtiyaç kredisi arıyorsanız bankaların bu kampanyasına dahil olmak için vakit kaybetmeyin. Bu kampanyayı kaçıran çok üzülür. İşte emekliye özel yeni kredi desteği…

SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi milyonlarca kişiye 3 bankadan gece yarısı duyurusu geldi. Maaşın 10 katına kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Denizbank, koşulsuz, şartsız, belgesiz ihtiyaç kredisi verecek. Başvuru detayları da ortaya çıktı. İşte emekliyi rahatlatacak o kampanyanın tüm detayları…

MAAŞIN 10 KATINA KADAR GELİR BELGESİZ ÖDEME

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Denizbank başvuru yapan tüm emeklilere maaşın 10 katına kadar nakit desteği veriyor. Dilerseniz kendi istediğiniz tutarda dilerseniz de bankalar tarafından belirlenen tutarda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekliye özel olarak hazırlanan bu paket kapsamında en düşük emekli maaşı üzerinden alabileceğiniz kredi 55.000 TL'ye kadar yükseliyor. Elbette daha yüksek emekli maaşı alanlar için 10 katı ödeme daha da fazla oluyor. Kampanya sadece emekliler için yapılıyor ve bu bankalardan birinin müşterisi olmak gerekiyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Bankaların emekliye özel olarak hazırladıkları düşük faizli kredi kampanyalarından Faydalanmak isteyenler banka şubelerinden ya da bu bankaların mobil ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden başvuru yapabilir. Emeklilerde aranan tek şart bankalara borcu bulunmamak. Yani bankaların para listesinde olmamak ve kredi notu Kredi kullanmaya uygun olmak.

Bu şartları Taşıyan emekliler gelir belgesiz ve kefilsiz şekilde kredi desteği olabiliyor. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Denizbank emeklilerden herhangi bir ipotek ya da teminat istemiyor. Sadece emekli maaşınızı bu bankalardan birine taşımak geçiyor. Üstelik bankalar emekli maaşını taşıyarak 36 ay taahhüt veren Emeklilere promosyon fırsatı da sunuyor. Ziraat Bankası'ndan 5.000 TL'ye kadar Denizbank ve Garanti Bankası'ndan ise 7000 TL'ye kadar promosyon alma şansını da bu sayede elde edebilirsiniz.