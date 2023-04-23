Gece yarısı çifte İNDİRİM geliyor! Araç sahipleri depoları fullemeye hazır olun

Akaryakıt fiyatlarında güncellemeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca araç sahibinin yüzünü güldürecek son dakika indirim müjdesi az önce geldi. Gece yarısı çifte akaryakıt indirimi geliyor. Hem benzin hem de motorin fiyatları düşecek. Akaryakıt almayı düşünen araç sahipleri gece yarısını beklesin. O saatten itibaren akaryakıt indirimi pompa fiyatlarına da yansıyacak. depoları fullemek isteyenler acele etmeyin o tarihi bekleyin. İşte güncel akaryakıt fiyatları listesi…

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine indirim gelmiş fiyatlar yeniden değişmişti. Gelen indirimle rahat bir nefes alan araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi. Sürücüler çifte bayram yaşayacak. Motorine dev indirim geliyor! Depoları fullemek için o tarihi bekleyin. Peki, akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı? Motorine ne kadar indirim geliyor? 23 Nisan 2023 Pazar günü benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA: MOTORİNE DEV İNDİRİM GELİYOR!

Araç sahiplerini sevinçten havaya uçuracak haber geldi. Motorine bir indirim daha geliyor. 25 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM

Öte yandan gece yarısı ile birlikte gelen indirim sonrasında otomobil sahiplerinin yüzü güldü. Hem motorin fiyatlarında hem de benzinin litre fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Benzin fiyatlarında bayram ile birlikte 1 lira 21 kuruş tutarında indirim yapıldı. Motorin fiyatlarında ise 91 kuruşluk indirime gidildi.

İndirim sonrasında İstanbul'da ortalama benzin fiyatı 21 lira 25 kuruş, Ankara'da 21 lira 61 kuruş, İzmir'de 21 lira 57 kuruşa düştü. İndirim sonrası ortalama motorin fiyatları İstanbul'da 20 lira 23 kuruş, Ankara'da 20 lira 60 kuruş, İzmir'de ise 20 lira 67 kuruşa kadar geriledi.

23 NİSAN 2023 PAZAR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.20 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.17 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.70 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.25 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 9.70TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.60 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20.59 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.56 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20.66 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL