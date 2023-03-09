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Gayrimenkul sahipleri bakmalı! Tapunuz iptal edilebilir!

Gayrimenkul sahipleri buna dikkat etmeli! Yoksa tapular iptal edilebilir! Vatandaşların sorunsuz tapu işlemi için buna dikkat etmesi gerekiyor! İşte tapu işlemi hakkında detaylar...

Gayrimenkul sahipleri bakmalı! Tapunuz iptal edilebilir!

Gayrimenkulü olan vatandaşlar arasındaki hisseli tapu satışı işleminin yapılası durumunda tapı sicilinde ya da noterde gerçekleştirilebilir. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken nokta ise diğer paydaşların ön alım hakkına sahip olduğudur. Diğer bir deyişle gayrimenkul bir kişiye satıldıysa bile, gayrimenkuldeki hisseler diğer paydaşlar tarafından da satın alınabilmektedir.  


10 senelik tapu neden iptal olur? 


Vatandaşların tapu işlemlerine dair dikkatli olması gereken bir diğer konu ise taşınmaz mal sahibinin tescil işleminden sonraki son 10 yıldır. Mal sahibi olan kişi tescilin ardından geçen 10 yıl içinde tapuyu başka bir kişiye devretmeden kendisinde tutabilmektedir. Ama bu durumda usulsüzlük söz konusu ise de iptal davası açılmamaktır. Asıl dikkat edilmesi gereken yer burasıdır. 


Hisseli tapu paydaşları öğrenme 


Hisseli tapunun paydaşları olup olmadığını öğrenmek önemlidir. Gayrimenkulde birden fazla kişinin hak sahibi olması durumunda hisseli tapu meydana gelmektedir. Hissedarların bilgileri ise kolay bir tapu sorgusunun ardından öğrenilebilmektedir. Ayrıca tapu sorgulaması için avukata vekalet vererek de öğrenilebilmektedir.  


Tapu işlemi randevu gerektirir mi? 


Gayrimenkullerin alım ve satım işlemlerini gerçekleştirirken vatandaşların tapu müdürlüklerine gitmesi gerekmektedir. Tapu müdürlüklerinde işlem yapılabilmesi adına ise muhakkak randevu alınması gerekir. Ek olarak satış işlemi gerçekleştiriliyorsa satış yapacak kişinin vekil belgesini almış temsilciler gerekir. 


Tapusuz ev satışı olur mu? 


Taşınmazın tapusu demek mülkün resmi evrağı demektir. Arsa ve ev satışında ne kadarlık bölümün kişiye ait olduğunu belirlemektedir. Ayrıca tapusuz alım satım hukuki dayanağı olmadığı için geçerli kabul edilmektedir.  

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