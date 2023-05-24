Garanti'den Mayıs ayının son bombası! Resmen promosyon şov yaptı

Emekli promosyon ödemeleri SSK bağ-kur memur emeklisi ve EYT emeklisi milyonların gündeminde. banka bankalar emekliye verecekleri rakamları her geçen gün güncellemeye devam ediyor. özellikle Mayıs ayında promosyon ücretleri resmen arşa çıkmıştı. Yavaş yavaş Mayıs ayının sonuna doğru ilerlerken Garanti Bankası'ndan yeni bir güncelleme geldi. akşam saatlerinde açıklama yapan Garanti Bankası emekli promosyon ücretlerini arşa çıkardı. Garanti Bankası güncel promosyon ücretleri ve merak edilen her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BBVA'DAN MAYIS AYI GÜNCEL PROMOSYON

2022 senesiyle birlikte sık sık gündemde yer alan emekli vatandaşlar için promosyon ödemleri güncellenmeye devam ediyor. Emekli vatandaşları bünyesine katmak adına sürekli olarak promosyon ödemelerinde değişikliğe giden bankalar mayıs ayı bitmeden son kozlarını açıklıyor.

Sürekli olarak güncellemeye giden bankalardan birisi de Garanti BBVA oldu. Emekli promosyon ödemlerinde yeni kampanyası ve güncellemeyi duyurdu. Son aylarda emekli vatandaşlara dair sık sık açıklanan gelişmelerin etkisiyle yeniden hızlanan promosyon rekabetine Garanti BBVA'da katıldı.

PROMOSYON ÖDEMELERİNDE MAAŞ GÜNCELLEMESİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ve en düşük emekli maaş zammı sonrasında promosyon ödemelerinde hareketlilik başladı. En düşük emekli maaşı zammı ile otomatik olarak artan promosyon ödemlerinde yeni güncelleme emeklinin dikkatini çekti.

Emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasıyla en yüksek promosyon veren banka araştırması sürüyor. Otomatik olarak yükselen promosyon ödemeleri ile mayıs ayında Garanti BBVA tarafından verilen promosyon ödemleri haberin devamında yer alıyor.

GARANTİ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ

Bankalar tarafından düzenlenen promosyon ödemeleri belirli maaş aralıklarına göre yükselip düşebiliyor. Emeklilere verilen en düşük emekli maaş zammı ile 7 bin 500 TL olan en düşük maaş karşısında promosyon ödemeleri de otomatik olarak artış gösteri.

Garanti BBVA, 3 yıllık taahhüt imzalayan emekli vatandaşa 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayriyeten kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1000 TL bonus ödemesi yapıyor. Garanti BBVA mayıs ayı güncel promosyon ödemeleri şu şekilde;

3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL

7.500 - 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL olarak belirlenmiştir.