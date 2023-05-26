Garanti Mobilden başvuru yapana 1000 TL ödeme! Bugün ve yarın son günler

Garanti Bankası müşterilerine yepyeni bir kampanya geldi. Şubesiz bankacılık üzerinden başvuru yapanlara 1000 TL geri ödemesiz destek verilecek. Garanti Bankası tarafından yapılan duyuruya göre mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular karşılığında herkese 1000 TL hediye ediliyor. Ayrıca Garanti Bankası müşterilerine nakit avans limiti de 10.000 TL'ye kadar yükseliyor. Başvuru için son günler Sakın kaçırmayın.

Yaptığı kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken Garanti Bankası yeni kampanyası ile merak konusu oldu. Gelen son dakika bilgisi milyonlarca kişiyi heyecana boğdu. Şubeye gitmeden hemen başvurun ve anında 1.000 TL kazanın! Geri ödemesiz olarak hediyenizi alın. Son başvuru tarihi açıklandı. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. İşte ayrıntılar haberimizde...

BAŞVURAN HERKESE 1.000 TL VERİLECEK

Garanti Bankası müşterilerine özel yaptığı bir son dakika duyurusu gerçekleştirdi. Yapılan duyuruya göre, başvuran herkese anında 1.000 TL hediye edileceği belirtildi. Şubeye gitmeden kredi kartı başvurusu yapanlar bu kampanyadan yararlanabilecek. Kredi kartınız onaylandığında 1000 TL harcamanıza 1000 TL bonus kazanılacağı ve ayrıca buna ek olarak 10 bin lira da taksitli nakit avans alınabileceği bildirildi.

SON BAŞVURU TARİHİ...

Yapılan duyuruya göre 1-30 Nisan tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip ilk kez Garanti BBVA’lı olan* ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan müşterilerimiz, ilgili kartlarıyla 20 Mayıs’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanacağı ifade edildi. Bu fırsattan yararlanmak için Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr üzerinden başvuru yapmanız gerekli.

KAMPANYANIN AYRINTILARI

Garanti Bankası tarafından müşterilerine özel yapılan kampanyanın detayları paylaşıldı. Yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

Kampanyaya personel kartlar dahil değildir. Kampanyaya sanal kartlar dahildir. Kazanılan bonuslar 27 Mayıs – 27 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabilir. Kazanılan bonuslar en çok kazanım sağladığınız kartınıza yüklenecektir.

Kullanılmayan bonuslar 28 Haziran 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanya bazında en fazla 1000 TL bonus kazanabilir. Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri, bonus kullanımları dahil değildir. Kampanyaya internetten yapılan harcamalar da dahildir.