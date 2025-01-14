Garanti BBVA'dan sıfır faizle 50.000 TL veriliyor

Banka, faizsiz finansman arayanlar için eşsiz bir fırsat sağlıyor:

3 Ay Vadeli Faizsiz Nakit Avans: 25.000 TL'ye kadar nakit avans imkanı.

6 Ay Vadeli Faizsiz Kredi: 25.000 TL'ye kadar faizsiz kredi.

Toplamda 50.000 TL’ye kadar finansman desteği, cazip koşullarla sizleri bekliyor.

Kampanyanın Öne Çıkan Özellikleri

Faizsiz Finansman: Belirtilen tutarlar için faiz ödemesi yok.

Esnek Geri Ödeme Seçenekleri: 3 ve 6 ay vadeli ödeme planları.

Yeni Müşterilere Özel: Kampanya sadece Garanti Bankası'na yeni katılan müşteriler için geçerli.

Kimler Yararlanabilir?

Bu kampanya, Garanti Bankası'na ilk kez hesap açtıran veya aktif müşteri olmayan bireyleri kapsar. Katılım için şubeye gitmeden, Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Kaynak: Garanti BBVA Resmi Web Sitesi