Garanti BBVA'dan konut kredisi sürprizi! 240 ay vadeli 1 milyon TL kredi!

Bu kampanya ile 1 milyon TL tutarında konut kredisi almak isteyenler için aylık ödeme tutarı, %3,50 faiz oranı ile 35.009 TL olarak belirlenmiş. Toplamda ise 8.419.881 TL ödeme yapılması bekleniyor.

Ev sahibi olma hayali kuranlar için son yıllarda konut fiyatlarının hızla artması ve kredi faiz oranlarının yükselmesi, önemli zorluklar yaratıyor. Ancak, Garanti BBVA’nın sunduğu 240 ay vadeli konut kredisi imkanı, bu sorunu aşmak isteyenler için bir çözüm sunuyor.

Kaynak: Konut kredisi başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi ve detaylar için Garanti BBVA’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.