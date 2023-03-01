Garanti Bankası bu sabah resmi internet sitesinden duyurdu. Hemen başvuru yapan SSK BAĞ-KUR memur emeklisine emeklilere 10.000 TL'ye Varan ödeme yapılacak. Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada ödemenin tek seferde hesaplara yatacağı bildirildi. Bugün başvuru yapanlar ödemesini 3 Mart tarihinde alacak. Garanti BBVA Emekli promosyon ödemesi ile ilgili detaylar haberimizde.

Emekliye promosyon fırsatı Garanti Bankası tarafından resmen duyuruldu. mart ayı promosyon ücretleri ile ilgili harekete geçen Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile emekliye Mart ayında 10.000 TL Ek ödeme yapacağını bildirdi. Garanti Bankası'nın emekli için hazırladığı yeni promosyon teklifi rekor kıracak gibi görünüyor. son olarak Şubat ayı ödemelerini Dün tamamlayan banka Bugünden itibaren daha yüksek promosyon ödüyor. Garanti Bankası mart ayı promosyon ödemesi ile ilgili detaylar haberimizde…

GARANTİ BANKASI MART AYI PROMOSYON ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Garanti Bankası, milyonlarca emekli müşterisine yenilerini eklemek amacıyla kolları sıvadı. mart ayı Garanti Bankası promosyon tutarı güncellendi. Başvuru yapan ve 3 yıllığına Garanti Bankası müşterisi olan emeklilere ödenecek rakam 10.000 TL'ye kadar yükseldi. Hemen maaşını taşıyan emekliler 3 gün içinde ödeme olacak. Yani bugün Garanti BBVA müşterisi olanlara ödemeleri 3 Mart tarihinde yapılacak. Yeni emeklilerde ise durum biraz daha farklı olacak.

Garanti BBVA'dan emekliye jest! Mart ayında maaşa ek 10 bin TL ödeme yapılacak. Maaşını Mart ayında almaya başlayacak olan yeni emekliler maaşını taşıdıktan 1 ay sonra yani İlk emekli maaşları hesaplarına geçtikten sonra promosyon ödemesi alacak. 5500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler ödemelerden faydalanırken maaş aralığına göre ödeme miktarı da farklı olacak.

EMEKLİYE 10.000 TL DE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Garanti Bankası'ndan emekli maaş promosyonu ödemelerine ek olarak düşük faizli emekli kredisi de veriliyor. hem maaşınızı taşıyıp 10.000 TL promosyon ödemesini karşılıksız alırken hem de 10.000 TL düşük faizli kredi kullanma imkanına sahip olabilirsiniz. Garanti Bankası düşük faizli kredi başvurusunu banka şubelerinden, mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığı üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Aynı şekilde maaşınızı yine bu yöntemleri kullanarak taşıma şansına sahipsiniz. Buna ek olarak maaşınızı e-devlet üzerinden de taşıma imkanınız bulunuyor.