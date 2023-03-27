Garanti BBVA'dan emekliye jest! Maaş promosyonuna ek 1000 TL daha nakit destek ödemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli aylığı 7500 TL'ye yükseldi. Emekliye banka promosyonu verebilmek ve emekliyi maaş müşterisi yapmak için adeta birbiriyle yarışa giren bankalarda kolları sıvadı. Garanti Bankası emekli için ilk adımı atan bankalardan biri oldu. emekliye 10.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunan Garanti Bankası aynı zamanda 1000 TL'de ek ödeme yapacak. Yani emeklinin cebi bir Garanti sayesinde para da olacak. Garanti Bankası güncel promosyon tutarları belli olurken son başvuru tarihi de açıklandı.

En yüksek promosyon veren bankalar arasında olan Garanti Bankası son dönemlerde emeklinin de gündeminden düşmüyor. Özellikle EYT yasası çıkması sonrası Yeni emeklilerin gündeme gelmesi ve hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye yükseltmesi Garanti Bankası için yeni bir müşteri potansiyeli oluşturdu. hemen harekete geçen banka, emeklilere ödediği promosyon rakamlarını yükseltirken aynı zamanda ek ödeme yapacağını da duyurdu. Yani garanti BBVA Emekliye özel 1000 TL fırsat sunuyor. Garanti Bankası emekli promosyon tutarları ve son başvuru tarihleri haberimizde…

EMEKLİ PROMOSYONU 10.000 TL'YE KADAR YÜKSELİYOR

Nisan ayında bankalar coşacak. Özellikle en düşük emekli maaşına yapılan zam ve EYT yasasının çıkması ile birlikte bankalar harekete geçti. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ilk duyuru Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti Bankası emekliye çok özel fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. insanlığı itibariyle açıklanacak olan bu rakamların 10.000 TL'ye kadar promosyon olacağı tahmin ediliyor. Fakat nisan ayı gelmeden Garanti Bankası'ndan emekliye yeni müjde geldi.

PROMOSYONA EK 1000 TL ÖDEME YAPILACAK

Garanti Bankası resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile emeklinin yüzünü güldürdü. 3 yıllığına maaşını kendisinden alma sözü veren emekliye 10.000 TL'ye Varan promosyon fırsatı sunan Garanti Bankası aynı zamanda kredi kartı kullanan emeklilere ek ödeme yapacağını açıkladı. Garanti Bankası'nın emekliye sağlayacağı ek ödeme 1000 TL olacak. Yani harcama yaptıkça kazanma fırsatı Garanti Bankası'nda sizi bekliyor. Bu kampanyaya katılmak için son tarihlerde belli oldu. 31 Mart tarihine kadar maaşını Garanti Bankası'na Taşıyan emekliler hem 1000 TL Ek ödemeden faydalanacak hem de 10.000 TL'ye Varan promosyon fırsatını değerlendirecek.

Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşımak için banka şubelerine gidebilir ya da online bankacılık kanalları üzerinden maaş taşıma işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca e-devlet'ten de maaş aldığınız bankayı değiştirme şansına sahipsiniz.