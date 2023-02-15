Garanti BBVA'dan emekliye akşam müjdesi! O ödemeler güncellendi, başvuru için acele edin. Garanti Bankası, milyonlarca emekli müşterisi için elini taşın altına koymaya devam ediyor. emeklilere birbirinden özel fırsatlar sunan banka, Şubat ayı için son duyurusunu yaptı. Garanti Bankası'nın emekliye ödediği promosyon tutarları Şubat ayında bir kez daha güncellendi. Peki emekliler Şubat ayında Garanti Bankası'ndan ne kadar promosyon alacak? Garanti BBVA emekli promosyon ücretleri ne kadar?

Milyonlarca emekli vatandaş tarafından şubat ayı emekli promosyon ücretleri yakından takip ediliyor. Anlaşması olan banka ile anlaşma süresi dolan ya da yeni bir bankaya geçmek isteyen emekliler için önemli duyuru Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti BBVA şubat ayı emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Maaşını Garanti Bankası'na Taşıyan 5.500 TL ve üstü maaş alan emekliler rekor promosyon tutarı alacak. Peki Garanti Bankası güncel emekli promosyon ücretleri ne kadar kaç TL? Garanti Bankası Emekliye ne kadar promosyon verecek?

GARANTİ BANKASI'NDAN EMEKLİYE MÜJDELİ HABER GELDİ

2018 yılından bu yana emekli müşterilerine en yüksek promosyon ödemelerini yapan Garanti Bankası Şubat ayı içinde rakamlarını güncelledi. Garanti BBVA emekli müşterilerine rekor promosyon ödemesi yapacak. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden güncel promosyon ücretleri duyuruldu. Garanti Bankası'ndan ödenecek promosyon şöyle:

3.500 TL Altında Emekli Maaşı Alanlara: 3.600 TL

3.500 TL – 7.500 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 4.200 TL

7.500 TL – 10.000 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 5.400 TL

10.000 TL ve Üzerinde Emekli Maaşı Alanlara: 6.000 TL

ZAMAN DARALIYOR ELİNİZİ ÇABUK TUTUN

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi müşterileri için Maaş promosyonu ödemeye hazırlanan Garanti Bankası promosyon başvurusu için son tarihi de duyurdu. 1 Şubat 2023 tarihinde başlayan promosyon başvuruları 28 Şubat tarihinde sona erecek. Emeklilerin promosyonu almak için Bu tarihe kadar banka şubelerinden mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapması gerekiyor. Garanti Bankası'nın promosyon fırsatlarından faydalanmak isteyen emekliler e-devlet üzerinden de maaş taşıyabilir.

TEK ŞARTLA KARŞILIKSIZ VERİLİYOR

Garanti Bankası emekli promosyon ücretleri için tek bir şart bulunuyor. Sadece bankaya maaşınızı taşımanız yeterli oluyor. Ek koşul olmadan binlerce liralık ödeme yapan Garanti Bankası aynı zamanda kredi kartını kullanan emeklilere 1000 TL'ye Varan Bonus imkanı da sunuyor. Bunun yanında Garanti Bankası'ndan emekliye sunulan diğer bir ayrıcalık ise ücretsiz EFT ve havale oluyor.