Garanti BBVA Yapı Kredi TEB faizsiz taşıt kredisi veriyor!

Artan araç fiyatları ve taşıt kredisi faiz oranları, otomobil alımlarını zora sokmuş, sıfır ve ikinci el araç piyasasında daralmaya neden olmuştu. Bu tabloyu tersine çevirmek için otomobil markaları yıl sonu kampanyalarını hızlandırdı. Hyundai, Aralık ayına özel sunduğu fırsatlarla dikkat çekiyor.

Hyundai’den Sıfır Faizli Taşıt Kredisi Kampanyası

Hyundai, Aralık ayı boyunca sıfır araç almak isteyen müşterilerine %0 faizli taşıt kredisi imkânı sağlıyor. Kampanya, 01-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak kampanyanın bazı koşulları bulunuyor:

Kampanya yalnızca TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA üzerinden yapılacak bireysel araç kredisi başvurularında geçerlidir. Kampanya, Hyundai'nin Jump versiyonlarını kapsamıyor. TEB üzerinden kullanılacak kredilerde Kredi Koruma Sigortası ürününün satın alınması gerekiyor. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi oranında alınacak.





Hyundai Modellerinde Kampanyalı Fiyatlar

Hyundai’nin sıfır araç modelleri için sunduğu kampanyalı fiyatlar, hem uygun ödeme seçenekleri hem de faizsiz kredi fırsatıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya, araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu kampanya, hem ihtiyaç hem de yatırım amacıyla araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Hyundai’nin sıfır faizli taşıt kredisiyle ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için en yakın Hyundai bayisine uğrayabilirsiniz.

Kaynak:



Hyundai Türkiye Resmi Sitesi

Gazeteoku.com özel haberi