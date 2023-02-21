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Garanti BBVA müşterilerinin 500 TL’si hesaplarında! Ay sonuna kadar yatıyor!

Şubat sonuna kadar 500 TL yatıyor! Garanti BBVA müşterilerine 500 TL yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin. Garanti Bankası 500 TL ödeme hakkında detaylar...

Garanti BBVA müşterilerinin 500 TL’si hesaplarında! Ay sonuna kadar yatıyor!

Son günlerde kamu bankaları kendilerine müşteri çekmek ve müşterilerini mutlu etmek adına sık sık kampanyalar çıkarıyor. Özel bankalar arasındaki bu rekabet ise faydalanmak isteyen vatandaşlar için oldukça avantajlı oluyor. Nakit ödeme, düşük faiz, hediye puan gibi kampanyalar ile Garanti Bankası müşterileri oldukça fazla imkandan faydalanabiliyor.  


Özel bankaların birbiriyle yarışması özellikle finansal anlamda müşterilerin karlı çıkacağı kampanyalar çıkarmasına yardımcı oluyor. Garanti Bankası 500 TL yaptığı ödeme ile birçok müşterisini ay sonuna kadar jest yapıyor. Bu uygulamaya mobilden başvuru yapılıyor.  


Garanti Bankası 500 TL ödeme nasıl alınır? 


Garanti Bankası 500 TL ödeme için çeşitli alışverişler adımlarının tamamlanması gerekmektedir. Aslında zaten müşteriler Bonus Kredi Kartı ile alışveriş yapmaktadır. Zaten yapılan alışverişler sayesinde ekstra 500 TL kazanma fırsatı olur.  
Garanti Bankası Bonus Kredi Kartı ile müşteriler e-ticaret kanallarından yaptıkları alışverişler ile 500 TL ödeme almaktadır. Bunun için anlaşmalı firmalardan Bonus Kredi Kartı ile yapılan alışverişler yeterlidir. Mobil uygulama üzerinden detayları öğrenebilir ve kampanyaya katılabilirsiniz. Puanlarınızı da uygulamadan görebilirsiniz. 

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Garanti BBVA müşterilerinin 500 TL’si hesaplarında! Ay sonuna kadar yatıyor! Garanti BBVA müşterilerinin 500 TL’si hesaplarında! Ay sonuna kadar yatıyor!