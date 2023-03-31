Garanti BBVA müşterileri yaşadı! Doğalgaz faturasının yüzde 40’ı bedavaya geliyor

Son dönemlerde enerji fiyatlarının sürekli yükselmesi ile birlikte doğalgaz faturalarına da zam üstüne zam geldi. Milyonlarca kişi doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çekerken Garanti Bankası'ndan müşterilerine özel jest yapıldı. Garanti BBVA, Doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çeken müşterilerine doğalgaz yardımı veriyor. Faturaların %40'ı Garanti Bankası tarafından karşılanıyor.

GARANTİ BANKASI AZ ÖNCE DUYURDU

Son dönemlerde müşterilerine yaptığı desteklerle konuşulan Garanti Bankası yeni bir yardım duyurusu daha yaptı. Garanti Bankası'nın müşterisi olanlar cep telefonları üzerinden katılım göstermeleri durumunda faturalarının %40'ını banka ödeyecek. Garanti BBVA yeni doğalgaz yardımı kampanyasını sadece yeni müşterileri için başlattı. Kampanyaya katılmak isteyenlerin cep telefonlarına Garanti Bankası'nın mobil uygulamasını indirmeleri ardından da müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklayarak Kayıt yapmaları gerekiyor.

Kayıt işlemleri sonrasında temassız müşteri teknolojisi ile süreci tamamlayan Garanti Bankası müşterileri 15 Mayıs 2023 tarihine kadar mobil uygulama üzerinden ya da kredi kartından doğalgaz faturası ödemesi yapması halinde yaptıkları fatura ödemesinin %40'ı hesaplarına geri iade edilecek. 15 Mayıs tarihine kadar geçerli olan kampanyaya katılmak isteyenlerin 15 Nisan 2023 tarihine kadar Garanti Bankası müşterisi olması gerekiyor.

KAMPANYAYA KATILIM KOŞULLARI DUYURULDU

Garanti Bankası'nın bu kampanyasından sadece bir müşteri bir kez faydalanabiliyor. 15 Mayıs 2023 tarihinden önce ödenecek ilk ve tek doğalgaz faturası için kampanya geçerli oluyor. Ayrıca %40 doğalgaz indiriminin yanı sıra Garanti Bankası müşterilerini maksimum 300 TL hediye para fırsatı da bekliyor.

Garanti Bankası'ndan doğalgaz faturası yardımı alabilmek için doğalgaz faturasının banka hesabından ya da Kredi kartı üzerinden ödenmesi şartı var. Doğalgaz ödemeleri hesap üzerinden yapılırsa geri ödemeler her ayın 3. haftasında hesaplara yansıyor. Ayrıca Garanti Bankası'nın bu kampanyasından faydalanmak için en az 2 aylık aktif TL vadesiz mevduat hesabının bulunması gerekiyor. İadeden yararlanmak isteyenlerin kredi kartı sahibi olmaları şartı da aranıyor.