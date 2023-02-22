Garanti BBVA, Denizbank ve Ziraat Bankası’ndan büyük adım! Vatandaşların yardımına koştular!

Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası vatandaşlara özel olarak başlattıkları kampanyalarda görüp görülebilecek en uygun faiz imkanını sunuyor. Vatandaşların dar günlerde ihtiyaçlarını rahatça karşılaması ve öderken rahatlıkla ödemesi için 3 bankadan açıklama geldi. Nakit ihtiyacı için Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank gelir belgesiz olarak 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor.



Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu



Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapan kişiler 36 ay vade seçeneğinden, ayrıca 90 gün erteleme imkanından faydalanabilmektedir. Garanti BBVA müşterileri ihtiyaç kredisi almak için şubeye gidebilirler. Ancak şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti BBVA mobil uygulama üzerinden veya internet bankacılığından başvuru yaparak nakit ihtiyacınızı anında karşılamak mümkündür.



Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu



Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilerine özel olarak uygun faizler sunmaktadır. İhtiyaçlarını hemen şimdi nakit olarak karşılayabilir ve sonrasında kendi belirledikleri ödeme tabloları çerçevesinde rahat rahat ödeyebilirler. Denizbank şubelerinden ihtiyaç başvurusunda bulunabileceğiniz gibi internet bankacılığı veya mobil uygulamayı da tercih edebilirsiniz. Ayrıca Denizbank müşterileri 3280 numarasına SMS göndererek de başvuru yapabilmektedir. SMS gönderirken kredim yazıp T.C. kimlik numarasını girmeniz ve doğum tarihini de yazarak göndermeniz gerekmektedir.



Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu



Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilerine özel olarak kredilerini düşük faizlerle alma imkanı sunmaktadır. Kamu bankası Ziraat üzerinden yapılacak başvuruda mobil uygulama ya da internet bankacılığı kullanılabileceği gibi bizzat şubeye giderek başvuru yapılabilmektedir. Her bankadan yapacağınız başvurunun onaylanması durumunda hesaplar çok hızlı şekilde geçmektedir ve nakit paranızı anında kullanabilirsiniz.