Garanti BBVA bu sabah açıkladı! TC kimlikle gidene 15.000 TL karşılıksız ödeme onay aldı

Garanti Bankası'ndan kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Her gün müşterilerinin ve emeklilerin karşısına yepyeni bir kampanya duyurusu ile çıkan Garanti Bankası Bu sabah da yepyeni bir açıklama yaptı. T.C kimlik kartı ile Garanti Bankası'na başvuru yapanlar için yeni ödeme müjdesi geldi. Yapmanız gereken tek şey kimlik kartınızı alarak Garanti Bankası şubelerine gitmek nokta Çünkü garanti BBVA milyonlarca kişiye 15.000 TL nakit destek ödemesi verecek. Başvurular banka şubelerinden yapılacak herhangi bir ek koşul aranmayacak. Bu sabah Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden net duyuru yapıldı. Garanti Bankası nakit destek ödemesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Başvuru işlemlerini anında ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Garanti Bankası’nın Direkt Mobil uygulamasını indirin ve ardından buradaki seçeneklere tıklayıp müşteri işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Başvurunuzun onaylanması halinde, 5 dakika içinde nakit avansınız hesabınıza yatırılacaktır.

GARANTİ BBVA’DAN DEV KAMPANYA GELDİ

Kampanyayı kullanabilmek için herhangi bir şart talep edilmiyor. Yeni müşteriler de dahil tüm Garanti Bankası müşterilerine, bu fırsat kolaylıkla sağlanabiliyor. İster tatil ister diğer ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz bu kampanya ile nakit gereksiniminizi hemen karşılayabilirsiniz.

Garanti Bankası’nın müşterileri için sağladığı kampanya devam ediyor. Banka sürekli olarak yeni kampanyalar düzenliyor. Bu kampanya özellikle bayram öncesi tatil planı yapanlar için önemli bir fırsat sağlıyor.

5 DAKİKADA ONAY VERİLİYOR

Garanti Bankası müşterileri için nakit ihtiyacını bu kampanyadan karşılayabilirler. Hızlı ve basit şekilde gerçekleşen başvuru işlemlerini 5 dakika içinde tamamlayarak hesaplarına nakit avans sağlanabilir. Bayram tatili planlarınızı yapmak ya da diğer ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu fırsattan yararlanın.