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Garanti BBVA borçları siliyor! Bu sabah açıklama geldi, borcu olanların dikkatine

Garanti BBVA son dakika duyurusu yaptı. Kredi ve kredi kartı borçları siliniyor. Bu kişilerin borçları başvuru olmadan silinecek.

Garanti BBVA borçları siliyor! Bu sabah açıklama geldi, borcu olanların dikkatine

Garanti BBVA borçları siliyor! Bu sabah açıklama geldi, borcu olanların dikkatine. Garanti BBVA son dakika açıklaması. Garanti Bankası'ndan yapılan duyuruya göre o bölgede yaşayan kişilerin kredi ve kredi kartı borçları siliniyor. Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası'nın başlattığı akıma dahil oldu. Başvuru şartı olmaksızın o vatandaşların tüm borçları silinecek. Sadece Faizler değil anapara da ortadan kalkacak.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Öncülüğünü Türkiye İş Bankası'nın yaptığı borç silme uygulamasına Garanti Bankası da katıldı. Garanti Bankası bugün sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesi üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarının ana para dahil olmak üzere silineceği bildirildi.

GARANTİ BANKASI'NDAN ANLAMLI HAREKET

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin hasarı büyük oldu. Türkiye derin bir yasa gömülürken bankalarda bu kapsamda elini taşın altına koymaya başladı. Garanti Bankası da bugün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada ilk andan itibaren tüm kaynaklarını seferber ettiklerini belirterek "Önümüzde uzun bir yol var. Bölgeye yapılacak finansman desteğinin sürdürülebilir olması gerektiğini biliyor, bu bilinçle planlamalarımızı yapıyor, var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemde bölgenin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Garanti BBVA ailesi adına bölgeye olan desteğimiz hakkında detayları kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadeleri kullandı.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI SİLİNİYOR

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamanın devamında ise bölgede yaşayan vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarının başvuru şartı olmadan faizsiz olarak erteleneceğini duyurdu. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ise ana para dahil olmak üzere kredi ve kredi kartı borçları tamamen silinecek.

TÜRKİYE İŞ BANKASI DA BORÇLARI SİLME KARARI ALMIŞTI

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası bu yönde İlk Adım Türkiye İş Bankası'ndan gelmişti. Dün bir açıklama yayınlayan Türkiye İş Bankası depremde hayatını kaybeden vatandaşların tüm borçlarının ana para dahil olmak üzere silineceğini bildirmişti. İş Bankası'nın ardından Garanti Bankası'na benzer bir karar aldı. Şimdi diğer bankaların alacağı kararlar bekleniyor.

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