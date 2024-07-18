Garanti BBVA Bankası Tarafından DESTEK ve BORÇLARI KAPATMA Kredisi Başladı!

Garanti BBVA Bankası, finansal yüklerinizi hafifletecek yeni bir fırsat sunuyor: DESTEK ve BORÇLARI KAPATMA Kredisi ile borçlarınızı tek bir çatı altında birleştirip daha uygun şartlarda ödemeye başlayabilirsiniz. Bu kredi ile 100.000 TL'ye kadar olan borçlarınızı kapatmanın yanı sıra, yeni bir finansal başlangıç yapabilirsiniz.

Borç Kapatma Kredisi Nedir?

Garanti BBVA Bankası tarafından sunulan borç kapatma kredisi, farklı kredi veya kredi kartı borçlarınızı tek bir çatı altında toplayarak daha düşük faiz oranları ve uzun vadelerle ödeme imkanı sağlar. Bu sayede aylık ödeme yükünüzü azaltabilir ve finansal durumunuzu yeniden yapılandırabilirsiniz.

Avantajları Nelerdir?

DESTEK ve BORÇLARI KAPATMA Kredisi size pek çok avantaj sunar:

100.000 TL'ye kadar borç birleştirme imkanı,

Düşük faiz oranları ile tasarruf sağlama,

Uzun vadeli geri ödeme seçenekleri,

Tek bir ödeme kolaylığı ve finansal planlama özgürlüğü.

Kimler Başvurabilir?

Bu krediye başvurabilmek için belirli kriterlere sahip olmanız gerekmektedir:

Garanti BBVA Bankası müşterisi olmanız,

Banka tarafından belirlenen kredi değerliliği kriterlerini karşılamanız,

Kredi sicilinizin uygun olması.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru işlemleri oldukça basittir. Garanti BBVA şubelerine giderek veya bankanın resmi web sitesi üzerinden online olarak başvurabilirsiniz. Başvuru sürecinde size yardımcı olacak bir müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.