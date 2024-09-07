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Garanti BBVA Bankası Hesabı Olanlar dikkat! 4 Gün Süreniz Kaldı ve Banka Son Uyarıyı Yaptı!

Garanti BBVA Bankası Hesabı Olanlar dikkat! 4 Gün Süreniz Kaldı ve Banka Son Uyarıyı Yaptı!

Garanti BBVA Bankası Hesabı Olanlar dikkat! 4 Gün Süreniz Kaldı ve Banka Son Uyarıyı Yaptı!

Garanti Bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyuruldu ve ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm bireysel müşterilere 4 gün içerisinde 100.000 tl’ye kadar banka tarafından düşük faiz oranlarıyla birlikte bireysel tüketici kredisi verileceği açıklandı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında 18 yaş üzerinde olan tüm bireysel müşteriler için ve kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için 100.000 tl kredi kampanyası duyurdu. Garanti Bankası üzerinden sizlerde şartlara uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek bireysel kredi kullanabilir ve ihtiyacınızı hemen aynı gün içinde alabilirsiniz.

100.000 tl’ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden kimliğinizle birlikte işlemlerinizi hızlı bir şekilde garanti mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile birlikte bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar düşük faiz oranları ile birlikte kullanabilecekleri 100.000 TL kredilerde herhangi bir masraf ödemeden 100.000 TL net rakam olarak kendi hesabına yatıran bilmektedir. Garanti Bankası, internet sitesi ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 100.000 TL kredi kullanmış olmanız durumunda 24 ay vadeli olarak sizlere kredi imkanı sağlanır. Garanti Bankası emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte esnaf olan vatandaşlar için kredi kampanyaları yapmaktadır ve bu kredi kampanyalarının detaylarını kendi resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

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