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Garanti Bankası’ndan kesin nakit para! 1000 TL hesaba geçiyor!

Garanti Bankası müşterilerine kazandırıyor! 1000 TL para hesaplara geçiyor! Garanti Bankası 1000 TL kazanmak için detaylar...

Garanti Bankası’ndan kesin nakit para! 1000 TL hesaba geçiyor!

Garanti Bankası müşterilerine özel kampanyalar ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Vatandaşların yüzünü güldürecek bir kampanya daha hazırlayan Garanti Bankası duyuru yaptı. Garanti Bankası müşterilerine özel olarak 1000 TL hediye kampanyasını başlattı. Kampanya detayların Garanti Bankası resmi internet adresi üzerinden açıkladı. İşte Garanti Bankası 1000 TL kazanma detayları... 


Garanti Bankası 1000 TL kazanma kampanyası 


Garanti Bankası müşterilerine özel olarak yeni düzenlediği kampanya doğrultusunda 1000 TL bonus kazanma fırsatı duyurdu. Kampanya doğrultusunda 1000 TL bonusu herkes kazanabiliyor. 1000 TL harcamaya 1000 TL hediye kampanyası dahilinde yapacağınız harcamalar kazandıracak. 


28 Şubat 2023 tarihine kadar sürecek kampanyanın şartları Garanti Bankası müşterileri tarafından merak ediliyor. Garanti Bankası kendi resmi internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada detayları duyurdu. Detaylar kapsamında ise Garanti BBVA müşterileri Bonus Kredi Kartı ya da Money Bonus kullanıyorsa başvurmaları doğrultusunda kartlarına 20 Mart tarihine kadar geçecek ve tek seferde yapılacak olan harcama ile 1000 TL bonus kazanma hakkına sahip olacak.  


1000 TL bonus Garanti Bankası başvurusu nasıl yapılır?  


1000 TL bonus kazanmak isteyen kişiler başvurularını moneybonus.com.tr ya da bonus.com.tr adreslerinden veya Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Garanti Bonus ile Money Bonus kart sahipleri kampanyadan yararlanabilmektedir. 


Kazanılan 1000 TL bonus para ise 25 Mart ile 25 Nisan 2023 tarihleri aralığında harcanabilmektedir. Eğer kullanılmazsa 26 Nisan tarihinde geri alınmaktadır. Tek seferde 1000 TL harcama yapan kişiler 1000 TL bonus para sahibi olacaktır. 

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