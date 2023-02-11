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Garanti Bankası’ndan büyük kampanya! Borçlarını kapatmak isteyen herkes hemen başvursun

Borçlarını kapatmak isteyenlere kampanya Garanti Bankası’ndan geldi. Garanti Bankası’nın yaptığı ödemeyle tüm borçları kapatabilirsiniz. İşte Garanti Bankası borç kapatma ödemesi detayları...

Garanti Bankası’ndan büyük kampanya! Borçlarını kapatmak isteyen herkes hemen başvursun

Garanti Bankası borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara duyurdu. İsteyen herkes borçlarını kapatmak için Garanti Bankası’nın sağladığı bu borç kapatma ödemesi ile dertlerinden kurtulabilir. Son zamanlarda maddi sıkıntılardan başka bir şey düşünemeyecek hale gelen vatandaşların yüreğine Garanti Bankası su serpti. İşte bu kampanyayla tüm sıkıntılarınız çözülecek. 


Borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası kampanyasına başvuru yapabilir. Garanti kampanya duyurusunda ödeme kolaylıklarından bahsetti. Uygun faizler ile rahatça ödeyerek borçlarınızdan kurtulmak mümkün olacak. Tek bir yere borçlanıp, uygun faizlerle, yüksek vade imkanıyla kolayca ödemelerinizi yapmak için Garanti Bankası borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Tüm vatandaşların başvuruları 5 dakika içinde neticelenerek kullanmaya hemen uygundur. 


Garanti Bankası borç kapatma kredisi

 
Garanti Bankası borç kapatma kredisi isteyen tüm vatandaşların başvurabileceği bir kampanyadır. Tabii öncelikle Garanti Bankası hesabınız olmalıdır. Başvurunuzun onaylanması halinde hesabınıza 5 dakikaya kadar bu sayede ödemenizi alabilirsiniz. Türkiye sıkıntılı bir süreç içindeyken, birçok yere borcu olan vatandaşlar ayrı ayrı baş edemez duruma geliyor. Garanti Bankası ise buna bir çözüm olarak borç kapatma kredisini çok uygun faizler ile müşterilerine sunuyor. 


Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvuru 


Garanti Bankası üzerinden yapacağınız borç kapatma kredisi başvuruları son derece kolaydır. Banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı veya mobil Garanti BBVA uygulaması üzerinden borç kapatma kredi başvurularını basit bir şekilde yapabilirler. Borç kapatma kredi başvurusu yaparken ekranda ödeme tablosunda planınızı da görebilirsiniz. Ayrıca vade sayısını kontrol ederek ne kadar ödeme yapabileceğinizi belirlemeniz de mümkün.  


İnternet üzerinden başvuru yapamamanız durumunda ise Garanti Bankası şubelerinden herhangi birine giderek borç kapatma kredisi başvurusunda bizzat bulunabilirsiniz.  


Garanti Bankası borç kapatma kredisi nasıl çıkar? 


Garanti Bankası borç kapatma kredisi kullanabilmek için belgesiz başvuru yapabilirsiniz. Sigortalı çalışan ve emekli vatandaşlara çok daha fazla borç kapatma kredisi miktarı çıkabilmektedir. Ancak borç kapatma kredisi için tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilmektedir. Acil ihtiyacınız varsa Garanti Bankası’nın duyurduğu bu kampanyadan yararlanarak hemen başvurduğunuz zaman anında banka tarafından onay mesajı gelmektedir. Mesaj geldiği an hesabınıza yatan borç kapatma kredisini hemen kullanarak borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. Kredi ödemelerinizi vade ve miktarını rahatlıkla belirleyebilirsiniz. 

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