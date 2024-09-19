Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde 

EMEKLİLER için yeni bir haber Garanti BBVA Bankası tarafından verildi. Bankadan hesabı olanlar için uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması halinde kredi başvurusu yaparak 100 bin TL kredi alacağınız yeni bir kredi kampanyası başladı. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler 100 bin TL kredi için hemen aynı gün ödemeler gelecek. Tek şart ise bankadan emekli maaşlarını almanızdır.

EMEKLİYE MÜJDE

Emeklilere verilecek yeni kredi kampanyası 100 bin TL olarak tanıtıldı. Başvuru yapacak olan emekliler maaş aldıkları bankaya giderek kredi alabilirler. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere sorgulama yapacak ve onay alıp almadığınızı söyleyecek. Ayrıca Garanti mobil uygulamasından da 7 gün 24 saat acil ihtiyaçlarınızda hem kredi hem de kmh hesabı açabilirsiniz.

BORÇ KAPATMA

Emekliler için ayrıca borç kapatma kredisi imkanı da sağlanacaktır. Emekli maaşlarını alanlar borç kapatma kredisi kullanabilir ve diğer bankalardaki borçlarını kapatabileceklerdir. Bunun içinde banka şubelerine giderek işlem yapmanız gerekiyor. Kredi alacak kişilerin maaş müşterisi olması durumunda kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.