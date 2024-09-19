GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde 

Garanti Bankası hesabınıza 100 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Son dakika haberi sizlerle...

Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde 

EMEKLİLER için yeni bir haber Garanti BBVA Bankası tarafından verildi. Bankadan hesabı olanlar için uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması halinde kredi başvurusu yaparak 100 bin TL kredi alacağınız yeni bir kredi kampanyası başladı. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler 100 bin TL kredi için hemen aynı gün ödemeler gelecek. Tek şart ise bankadan emekli maaşlarını almanızdır. 

EMEKLİYE MÜJDE

Emeklilere verilecek yeni kredi kampanyası 100 bin TL olarak tanıtıldı. Başvuru yapacak olan emekliler maaş aldıkları bankaya giderek kredi alabilirler. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere sorgulama yapacak ve onay alıp almadığınızı söyleyecek. Ayrıca Garanti mobil uygulamasından da 7 gün 24 saat acil ihtiyaçlarınızda hem kredi hem de kmh hesabı açabilirsiniz. 

BORÇ KAPATMA 

Emekliler için ayrıca borç kapatma kredisi imkanı da sağlanacaktır. Emekli maaşlarını alanlar borç kapatma kredisi kullanabilir ve diğer bankalardaki borçlarını kapatabileceklerdir. Bunun içinde banka şubelerine giderek işlem yapmanız gerekiyor. Kredi alacak kişilerin maaş müşterisi olması durumunda kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti 19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti
16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak 16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak
Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi
Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde  Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde 
Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi! Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi!
Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü
SON HABERLER
SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak
1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek 1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek
TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası
Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These” Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These”
Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım" Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım"
Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması
Halkbank IBAN'a 6700 TL Halkbank IBAN'a 6700 TL
Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti