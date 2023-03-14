Ford talepleri arttıracak! Araba almak isteyenler bugünün en uygun fiyatlarına kavuşuyor!

Özellikle 2022 itibariyle ev ve araç fiyatlarına gelen zamla asgari ücretliler, sabit gelirliler, emekliler boy ölçüşemez duruma geldi. Araba ve ev satın almak birçok vatandaş için hayale dönüşürken her konuda olduğu gibi araba satın almak isteyenler uygun araçların araştırmasını yapmaya başladı. Ford markası ise arabalarıyla vatandaşları sınırlı bir süre indirim yaparak buluşturmaya karar verdi. Neredeyse eskiye döndürdüğü fiyatları vatandaşlara sunarken herkesin araç sahibi olabilmesini günümüz koşullarında Ford kolaylaştırmaya çalışıyor. Peki Ford marka araç fiyatları ne kadar? Ford sıfır araç fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...



Motor gücüyle tanınan Ford markası konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı başaran araçlardan. Sınırlı bir zaman diliminde fiyatlarında indirim sağladı. Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar için daha uygun imkanlar yarattı. Günümüzde araba hayali kuranlar için Mart ayında Ford yardıma yetişti. Peki Ford araba fiyatları ne kadar? Sıfır araba fiyatı ne kadar?

Ford araba fiyatları ne kadar?



Ford Fiesta model arabalarıyla müşterilerine yalnızca indirim sunmuyor, ayrıca dört faraklı donanım paketi imkanı da veriyor. Böylelikle vatandaşlar bütçelerine uygun şekilde ideal aracı kendileri için seçebiliyorlar. Ford araba fiyatları ise şöyle:



2022 model Style Hatchback araç, 1.1L Ti-VCT 75PS, 5 ileri manuel vites ve benzinli Ford araba fiyatı 618 bin 900 TL.

Yine 2022 model, Titanium Hatchback, 1.0LmHEV EcoBoost 125PS, 7 ileri otomatik ve benzinli hibrit Ford arabası 846 bin 500 TL.

2023 model Style Hatchback, 1.1L Ti-VCT 75PS, 5 ileri manuel vitesli ve benzinli Ford araba fiyatı 655 bin 400 TL.

2023 model Titanium Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, 7 ileri otomatik ve benzinli hibrit Ford araba fiyatı ise 869 bin 480 TL.