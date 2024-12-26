Fiyatı gören yok artık diyor; İşte Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz güncel mutfak tüpü fiyatları

Firmalar, tüp gaz fiyatlarını sabit tutarak, tüketicilerine mevcut ekonomik koşullarda fiyat istikrarı sağlamayı hedefliyor.

2024 Aralık Ayı Tüp Gaz Fiyatları

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi büyük tüp gaz satıcılarının güncel fiyatları, her biri için belirli tüp türlerinde sabit fiyatlar ile tüketicilere sunuluyor. Tüp gaz fiyatlarının sabit tutulması, piyasadaki belirsizliklere rağmen sabırlı bir yaklaşımı işaret ediyor.

Aygaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 205,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 906,00 Türk Lirası

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 895,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 895,00 Türk Lirası

İpragaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 870,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Propan Tüp: 3.520,00 Türk Lirası

Bizimgaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 870,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Propan Tüp: 3.520,00 Türk Lirası

Kaynak: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz resmi web siteleri

Derleme: Gazeteoku.com