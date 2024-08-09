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Fırsat Zamanı: Tarım Kredi'de Ayçiçek Yağına Büyük İndirim!

Piyasalardaki yüksek enflasyon ve maliyetlerin artması, alışverişlerde bütçeyi zorlamaya başladı. Özellikle mutfakların olmazsa olmazı ayçiçek yağının fiyatları da bu durumdan etkilendi. Ancak, dar gelirli vatandaşların uğrak noktası olan Tarım Kredi Market, büyük bir indirimle bu yükü hafifletiyor.

Fırsat Zamanı: Tarım Kredi'de Ayçiçek Yağına Büyük İndirim!

Tarım Kredi Market, Anadolu markalı 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 208 TL’ye sunuyor. Bu, ev ekonomisine katkıda bulunacak ve ev hanımlarını sevindirecek bir kampanya olarak dikkat çekiyor. Alışveriş listelerinin baş köşesine yerleşen bu indirim fırsatını kaçırmayın!

Bu özel indirim, Tarım Kredi Market’teki başka ürünlerle birlikte, bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor. Vatandaşlarımız, market zincirinde yapılan bu tür indirimler sayesinde zorlu ekonomik koşullar altında bir nebze olsun rahat bir nefes alabiliyor.

Tarım Kredi Market’teki bu kampanya, piyasadaki yüksek fiyatlar karşısında bir soluk getiriyor ve alışverişlerde ekonomik çözümler sunuyor. Nabzı yüksek enflasyon oranlarına rağmen, bu tür indirimlerle dar gelirli ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor. Bu kampanya, ev ekonomisine destek olmak isteyan herkes için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

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