Fındık üreticilerini bekleyen büyük tehlike! Kötü günlere hazır olun Fuat Uğur yazdı

TV100 yazarı Fuat Uğur, 2018 yılından beri 1 milyonun üzerinde ağaç dikerek oluşturduğu bu fındık tarlaları, sadece Avustralya değil Kanada başta olmak üzere birçok ülkede hasada girmesinin Türkiye'deki fındık üretcisini bekleyen büyük tehlike üzerine bir yazı kaleme aldı.

Uğur, 'Görüntüler Avustralya’dan. Bu haber neden önemliydi? Ferrero şirketi, uzun süredir dünya piyasasındaki en yüksek üretim arzına sahip Türk fındığına alternatif arayışı içindeydi. Zaten Türkiye’deki işbirlikçileriyle ucuza kapattıkları Türk fındığını, ölmüş eşek fiyatına alabilmenin yollarını döşemekteydiler hızlı biçimde. Kısaca, önümüzdeki yıllarda Türk fındık üreticilerini bir hayli kötü günler bekliyor.' ifadelerini kullandı. İşte Uğur'un yazısının bir bölümü:

NE YAPILMASI GEREKİR?

'Hükümet bu sene fındık taban fiyatını eğer 110 lira civarında belirleseydi, Türk fındığına muhtaç olan Ferrero ve tüccar o fiyatın altında veremeyecek, fındık üreticisi de daha az zarar görecekti bu yılki kötü koşullardan. Bu yıl üretim çok az olduğu için daha şimdiden tüccarların ve Ferrero’nun fındığı taban fiyatın üstünde; 90 liradan aldığını belirtiyorlar. Bölgedeki TMO talep olmadığı için kapanmış. Tüccarların 90 liradan aldığı fındığı yurt dışına kilosunu yüzde 100 zamlı olarak satıp ihracattan inanılmaz kârlar elde ettiğini söylememe gerek yok sanırım.'

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