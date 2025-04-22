Fiat sen naptın aga; O modelini geri getiriyor! Egea'dan ucuz

Sıfır otomobil pazarında yaşanan son gelişme Fiat kullanıcılarını heyecanlandırdı. Yollarda en sık rastlanan modellerden biri olan Egea için sona gelinirken, yerine gelecek yeni modelin ismi de ortaya çıktı: Fiat Cronos.

Egea’ya Veda Vakti Geliyor

Fiat Egea, yaklaşık 9 yıldır Türkiye yollarında milyonlarca kullanıcının tercihi oldu. Özellikle dizel motorlu versiyonu hem performansı hem de yakıt ekonomisiyle dikkat çekti. Ancak Fiat, artık bu modelin üretimini durdurmayı planlıyor.

📌 Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, 2025 yılı Egea'nın üretileceği son yıl olacak. Bayilerde 2026’ya kadar 2025 model Egea bulunabilecek ancak yeni üretim olmayacak.

Yeni Model: Fiat Cronos Geri Dönüyor mu? 🔄

Egea’nın yerine geleceği konuşulan model, Avrupa pazarında Linea’nın halefi olarak bilinen Fiat Cronos. Uygun fiyatlı, ekonomik ve şehir içi kullanıma yönelik tasarımıyla dikkat çeken Cronos, Türkiye’de Egea’nın bıraktığı boşluğu doldurabilir.

🆕 Üstelik fiyat açısından da Cronos’un, Egea’ya kıyasla çok daha uygun fiyatlı olacağı konuşuluyor.

Fiat’tan Resmi Açıklama Bekleniyor

Henüz Fiat Türkiye tarafından konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak markaya yakın kaynaklar, model değişiminin planlandığını ve test sürecinin devam ettiğini aktarıyor.

Fiat, bu adımıyla hem rekabetçi fiyat politikasını korumayı hem de Türkiye’deki pazar payını artırmayı hedefliyor.