Fiat Egea'yı solladı... Gözde modele 245 bin TL'lik indirim geldi

Otomobil piyasası beklentilerin de üzerinde kötü bir dönem yaşarken Citroen kampanyalarını ardı ardına duyurmaktan çekinmedi. Özellikle son yıllarda konfor ve teknolojiyi ön plana çıkararak büyük bir değişim yaşayan Citroen, şimdi de 245 bin TL'lik çılgın bir indirim kampanyasını resmen duyurdu. Böylelikle Citroen e-C4 X, Egea'dan daha uygun bir fiyata geldi.

250 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM...

Eskisehir.net sitesinden edinilien bilgilere göre, Citroen, Türkiye'de popüler olan E-C4 X modelinde müşterilere özel olarak 250 bin TL'lik bir indirim sunuyor. Yeni indirim fırsatı otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

Fiat Egea Sedan’ın Ağustos 2024 fiyatları, donanım seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Easy donanımı 1.007.900 TL’den başlarken, Urban donanımı 1.034.900 TL, Lounge donanımı ise 1.089.900 TL olarak fiyatlandırılmıştır. En üst seviyede yer alan Limited donanımı ise 1.144.900 TL’den başlayan fiyatlarla, çeşitli motor ve şanzıman seçenekleriyle sunulmaktadır.

Bu arada, otomobil pazarında dikkat çeken bir diğer model ise uygun fiyatıyla öne çıkan Citroen C3 Aircross SUV’dur. Egea Sedan’dan daha uygun bir fiyata satışa sunulması ve Citroen e-C4 X modelinde yapılan çeşitli indirimler, bu modellerin güncel fiyatlarını merak ettirmektedir. Güncel olarak Fiat Egea Sedan, Citroen C3 Aircross SUV ve e-C4 X modellerinin güncel fiyat listesini sizler için derledik.

EGEA SEDAN MODELİNDEN DAHA UCUZA GELİYOR

Dev otomobil üreticisi Citroen'in e-C4 X modeli, elektrikli otomobil sahib olmak isteyenlerin yakın takibinde. Güncel duyuruya göre ağustos ayı fiyat listesi müşterilere, e-C4 X 2023 model yılı, 100 KW, Shine Bold aracın 1.520.000 TL yerine 1.275.000 TL'den satıldığı bilgisini veriyor.

Otomobil markası, kampyalarının haricinde, elektrikli araçlarda da oldukça iddialı. C3 Aircross SUV modelinin tüm versiyonlarında 250 bin TL'lik bir indirime gitti. Diğer taraftan C3 Aircross SUV otomobil modeli, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından bile ucuz.

CİTROEN FİYAT LİSTESİ 2024

Versiyonu: 1.2 PureTech 130 HP - EAT6. Donanımı: Feel Bold. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.259.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.239.000 TL.

Versiyonu: 1.2 PureTech 130 HP - EAT6. Donanımı: Shine (Çift Renk). Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.389.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.349.000 TL.

Versiyonu: 100 KW. Donanımı: Shine Bold. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.570.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.349.000 TL.

Versiyonu: 115 KW. Donanımı: Shine Bold. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.660.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.439.000 TL.

Versiyonu: 100 KW. Donanımı: Shine Bold. Model Yılı: 2023. Fiyatı: 1.520.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.275.000 TL.

Versiyonu: 115 KW. Donanımı: Shine Bold. Model Yılı: 2023. Fiyatı: 1.580.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.350.000 TL.

Fiat arabalarda iste fiyat aralığı şu şekilde...

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.007.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 969.900 TL.

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.047.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.009.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.185.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.143.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP GSR. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.289.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.242.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.353.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.305.900 TL.

Derleme: Gazeteoku.com