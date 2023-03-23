FED faizi her yandan TL’yi vurdu! Altın, dolar, Euro derken son durumlar rekoru gösteriyor

ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen faizi 25 baz puan daha arttırdı. Bu da yüzde 4,75 ile 5,00 aralığına yükselmesine neden oldu. Son durumlar ise kısa zamanda piyasalarda yaşanacak olan Euro rekorunu akla getirdi. Yeni rekor son olarak Euro’da 20,86 oldu ve bütün zamanlar rekoru kırıldı. Peki, FED faizi sonrasında piyasalarda durum ne olacak? İşte son gelişmelere dair tüm detaylar...



ABD Merkez Bankası (FED), dün akşam saatlerinde tüm dünyada merakla takip edilen faiz kararının açıklamasını yaptı. Doların patronu olan ABD Merkez Bankası, yaptığı açıklamada federal fonlama faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 4,74 ila 5,00 aralığında artışı duyurdu.



FED’in açıkladığı faiz oranı ise son 16 senenin en yüksek gerçekleştirilen faizi olarak akıllara kazındı.



FED faizi piyasalara anında yansıdı



ABD Merkez Bankası, tam 16 seneden sonra bir ilke imza atarak duyurduğu faizle beraber 23 Mart Perşembe gününden itibaren Euro’da bütün zamanların rekorunu kırdırdı. Güne yatay seyirde başlayan dolar kurunun ardından Euro’ya bakıldığında yüzde 0,60’lık artış göze çarptı.



Güne başlarken FED faizinin ardından 20,83 TL olan Euro, geçtiğimiz günü 20,68 TL ile tamamlamıştı. Şu anlarda ise 20,77 TL civarında işlem görmeyi sürdürüyor.



Geçtiğimiz gün dolar 19,48 TL ile işlem görüyordu. Dolar kuru bugün yine aynı seviyeyi korumayı sürdürüyor. Altında ise dolar ve ONS altına oranla son durum gramda 1.210 TL civarında gözüküyor.