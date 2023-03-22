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FED açıklandı! Altın fiyatları dengeyi şaştı! Güncel altın fiyatları

FED açıklandı, altın fiyatları dengeyi şaştı! ABD Merkez Bankası’nın faiz açıklaması ile birlikte altın fiyatları etkilendi. İşte güncel altın fiyatları...

FED açıklandı! Altın fiyatları dengeyi şaştı! Güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa’dan gelen banka iflasları ile beraber döviz kurundaki değişiklikler ONS altın fiyatları üzerinde büyük etki gösterdi. 2 Şubat tarihinden sonra altın fiyatları ilk kez tekrar sıçramaya geçti. Gram altın fiyatı da 1.200 TL üzerini gördü. ONS altınla paralel olarak etkilenen gram altında da büyük bir yükseliş görüldü. Peki, gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları FED açıklamasından sonra ne kadar arttı? İşte güncel altın fiyatı detayları... 


FED’in bugünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamanın ardından altın piyasası da yön bulmaya başladığı. Geçen hafta ONS altınla birlikte gram altın fiyatlarında da rekor rakamlar görülmüştü. FED’in faiz arttırımının ardından yukarı yönlü bir hareket görmeye başlayan altın fiyatları şimdi FED faizinin 25 baz puan artışıyla beraber değişiyor. FED açıklamasına göre yüzde 4,75’ten 25 baz puan artışla yüzde 5’e yükseliş oldu.  


Güncel altın fiyatları ne kadar? 


FED faiz açıklaması günün başında 1940 dolar olan ONS altının 1966 dolara çıkmasına sebep oldu. Gün içinde ise ONS altın en az 1934 dolar seviyesine inmişti. Şu esnalarda ise ONS altın 1962 dolardan yatırımcıyla buluşuyor.

 
Gram altın fiyatı ne kadar? 


22 Mart 2023 FED faiz oranı açıklamaları ile beraber ONS altın 1962 dolar seviyelerinde işlem görmeye başlayınca gram altın fiyatı ise 1.186 TL’den başladı. 22 Mart gram altın fiyatı en fazla 1205 TL, en az ise 1183 TL’yi gün içinde görürken şu sıralarda 1.201 TL’den işlem görüyor. 

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