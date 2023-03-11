Faturasını atmayanlar e-devletten başvuru yapsın! Hane sayısı 2, 3, 4 olanlara göre ödeme yapılacak!

Vatandaşlar için yapılan açıklamada faturası yanında olanlara ödeme yapılacağı duyuruldu. E-devlet adresinden başvuru yapan kişiler anında PTT’den ödemelerini alabilecek. Hanedeki kişi sayısına göre farklılık gösteren ödemeler, ekonomik anlamda zorlanan haneler için ilaç gibi gelecek. İşte PTT ödemeleri hakkında detaylar...



2023 senesinin başında memur ve emekli maaşları ile asgari ücret de zam yapıldı. Ancak maaşlara gelen zamlara nazaran diğer tüm alanlarda da zamlar geldi. Maaşlara gelen zamlar olduğu gibi ihtiyaçlar için harcandı ve yapılan zamlar sanki hiç gelmemiş gibi hissedildi. Enflasyonun vatandaşın alım gücünü düşürmesiyle beraber aileler de ev geçiminde gittikçe zorlanmaya başladı.



PTT ödemesi ne için yapılacak?



Devlet tarafından ihtiyacı olanlara yapılan doğalgaz, kira, çocuk yardımı ve diğer birçok alandaki ödemeler haneleri fazlasıyla rahatlatıyor. Vatandaşların rahat bir nefes alarak hayattan biraz olsun ödemeleri düşünmeyerek tat almasını sağlıyor. PTT şimdiyse e-devlet üzerinden başvuran hanelere elektrik yardımı sağlıyor. Gerçekleştirilecek PTT elektrik yardımı ödemeleri ise hanedeki kişi sayısına göre değişiklik gösteriyor.



PTT elektrik yardımı ne kadar yatıyor?



PTT elektrik yardımı ailedeki kişi sayısına göre yapılacağından e-devlet üzerinden başvuran herkese farklı miktarlar yatırılacak. Bu noktada PTT elektrik yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar minimum 130 TL elektrik kullanıyor olmalıdır. İşte PTT elektrik faturası yardımı miktarları:



1-2 kişi olan hane için PTT elektrik faturası yardımı 130,09 TL yapılacak.

3 kişilik haneler de yardım miktarı 173,46 TL olacak.

4 kişilik aileler için ise PTT elektrik yardımı 216,82 TL yatacak.

5 ve üzerindeki aileler için ise PTT elektrik yardımı ödemesi 260,19 TL ödenecek.



PTT elektrik yardımı başvurusu nasıl yapılır?



PTT şubesine giderek vatandaşlar faturalarını ve kimliklerini getirerek onaylandığı takdirde elektrik yardımı ödemesi alabilmektedir. Ayrıca e-devlet adresinden de PTT elektrik yardımı başvurusu yapılabilmektedir.