Faturasında adı soyadı yazanlara PTT'den 2750 TL yardım verilecek

Özellikle kış ayları ihtiyaç sahibi kişiler için daha zor geçiyor. Çünkü fatura tutarları da kış aylarında artıyor. Ekonomik anlamda zorluk çeken ve ihtiyaç sahibi olan kişilere devletten fatura yardımı müjdesi verildi. Maddi gücünüz yeterli değilse ve faturanızı ödemekte zorlanıyorsanız hemen PTT şubelerine gidebilirsiniz. Yanınızda kimlik kartınızı ve son aya ait faturanızı götürmeyi unutmayın.

Çünkü PTT'ye başvuru yapan kişilere 2.750 TL'ye Varan fatura desteği sağlanacak. Ancak faturanın kendi adınıza olması gerekiyor. Faturanın üstünde adınız soyadınız yazıyorsa PTT gişelerinden destek ödemesini alabilirsiniz. Peki, kimler fatura yardımı başvurusu yapabilir? Fatura yardımı kimlere verilir?

ELEKTRİK FATURASI VE DOĞALGAZ FATURASI İÇİN DESTEK

Ne yazık ki Türkiye'deki ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor ve birçok vatandaşta bu durumda faturasını ödemekte güçlük çekiyor. Devlet, her anlamda vatandaşın yanında olduğunu sosyal devlet olduğunu hissettirmeye devam ediyor. Çetin geçen kış aylarında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devletten fatura yardımı da veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru yapan vatandaşlara hem doğalgaz yardımı hem de elektrik tüketim desteği sağlıyor. Fatura yardımı almak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Ödeme için ise faturanızla birlikte PTT şubelerine gidebilirsiniz.

2750 TL'YE VARAN FATURA DESTEĞİ

Dar gelirli ve faturasını ödeyemeyen vatandaşlar için devletten 2750 TL'ye varan fatura yardımı veriliyor. Eğer doğalgaz ve elektrik faturanız 200 liranın üzerinde geliyorsa hemen yardım için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru şartları arasında diğer bir Kriter ise hane içindeki kişi başına düşen gelir kriteri. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az ise Sosyal Yardım almak için önünüzde bir engel bulunmuyor.

PTT ŞUBELERİNDEN ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Fatura yardımı başvurusu aile Bakanlığı'na e-devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılıyor. Ödemeler ise T.C kimlik kartı ile gider vatandaşlara PTT üzerinden veriliyor. Fatura yardımı almak isteyen kişilerin T.C kimlik kartı ile birlikte adı soyadı yazan faturasını da yanında götürmeleri gerekiyor. Ancak tabii ki öncesinde başvuru yaparak onay almanız da gerekiyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra size en yakın olan PTT şubesine giderek ödemeden yararlanabilirsiniz.