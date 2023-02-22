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Faturalarda 140 TL iade yapılacak! 140 TL iade nasıl alınır?

Doğalgaz, su ve elektrik faturalarında 140 TL iade yapılacak! Fatura iadesi nasıl alınır? Elektrik, su, doğalgaz 140 TL para iadesi başvurusu nasıl yapılır? İşte 140 TL iade ile ilgili detaylar...

Faturalarda 140 TL iade yapılacak! 140 TL iade nasıl alınır?

Su, elektrik ve doğalgaz faturasında yapılacak 140 TL iade hakkında açıklama geldi ve birçok başvuru şimdiden yapıldı. QNB Finansbank tarafından gerçekleştirilen para iadesi açıklaması faturalarını düzenli ödeyen müşterileri şaşırttı.  


QNB Finansbank 140 TL para iadesi 


Hayatın son zamanlarda zorlaştığı şu günlerde QNB Finansbank yaptığı açıklama ile birçok vatandaşın su, doğalgaz ve elektrik fatura ödemelerinden para iadesi almak için başvuru yapılabileceğini söyledi. Genellikle birçok banka müşterilerin faturalarını kendi bankası aracılığı ile ödemesini ister. Bu sebeple hesaplarda yer alan işlemler adına hediyeler ve promosyonlar sunmaktadır.Bunlara ek olarak kredi kartı ile alışveriş yapılmasından sonra da bonus kazanma durumu vardır. 


QNB Finansbank müşterisi olan vatandaşlar otomatik ödeme talimatı verdikleri faturalarla fatura başına 40 TL, toplamda 140 TL geri ödeme ödülleri almaktadır. Kampanyanın devam ettiği zaman boyunca otomatik ödemeler bonus kazandıracak. Vadesiz hesabı olan müşteriler QNB First Logo, CardFinans kartlarına sahipse kampanyadan faydalanabilecekler.  


QNB Finansbank üzerinden otomatik ödeme talimatı vererek kampanyadan yararlanabilir ve başvuru tarihinden itibaren elde edilen bonusları 25 gün içinde kullanabilirsiniz. Ancak belirlenen süre içinde kullanılmayan bonuslar silinmektedir. Ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız tüm QNB Finansbank kampanyaları ile ilgili resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

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