Faturada adı soyadı yazan emekliler buraya! 3 bin TL para iadesi yapılacak

Kampanya, emeklilere otomatik ödeme talimatı vermeleri ve vadesiz hesaplarına bağlı Destek Hesap ürünü edinmeleri durumunda geçerli olacak.

Kampanya Koşulları ve Katılım Şartları

Bu kampanyadan faydalanmak için, 1 Aralık 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında emekli maaşını ING Bank’tan alacak olan kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekiyor:

Kampanyadan yararlanabilmek için emeklilerin vadesiz hesaplarına bağlı bir Destek Hesap ürünü olmaları ve en az üç adet otomatik fatura talimatı vermeleri gerekiyor. Her bir otomatik talimat için 600 TL’ye kadar ek promosyon ödemesi yapılacak, toplamda ise en fazla 3.000 TL promosyon alınabilir.

Emekli maaşını alan kişilerin ayrıca bir Destek Hesap ürünü açmaları gerekmektedir. Bu hesap, otomatik fatura talimatlarının verilmesi için zorunlu bir koşul. Verilen otomatik fatura talimatlarının en az bir kez ödeme yapılmış olması ve talimatların iptal edilmemesi gerekiyor. Aksi takdirde promosyon ödemesi yapılmaz.

Ekstra Promosyon Fırsatları

ING Bank, kampanya kapsamında 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon ödemesi yapacak. Ancak, 5'ten fazla otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda ek bir ödeme yapılmayacak. Kredi kartından verilen fatura talimatları ise kampanya kapsamında sayılmayacaktır.

Kampanyaya Katılacaklar İçin Uyarılar

Kampanyadan faydalanabilmek için belirtilen şartlar dışında kalan durumlar geçerli sayılmayacaktır. Örneğin, 1 Aralık 2024'ten önce ING Bank'tan maaş promosyonu taahhüdü bulunan ve SGK emekli maaşı getiren kişiler bu kampanyadan yararlanamayacaktır. Ayrıca, otomatik ödeme talimatlarının verilmesi ve Destek Hesap ürününün açılması gibi şartlar yerine getirilmeden promosyon ödemesi yapılmaz.

Ek Nakit Promosyonun Geri Alınması

Eğer kampanya süresi içinde verilen fatura talimatları iptal edilirse veya Destek Hesap ürünü kapatılırsa, ödenen promosyon geri alınabilir. ING Bank, bu tür durumları takip ederek yazılı bildirim yapmadan promosyon ödemelerini geri alabilir.

Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

Kampanyaya katılmak isteyen emekliler, 1 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında kampanya şartları hakkında daha fazla bilgi almak için ING Bank’ın resmi internet sitesi ing.com.tr adresini ziyaret edebilirler. Detaylı katılım formu ve şartlar burada yer almaktadır.

Not: Bu kampanya, başka otomatik ödeme talimatı kampanyalarıyla birleştirilemez ve aynı anda birden fazla kampanyadan yararlanılamaz.

Kaynak: ING Bank

Derleme: Gazeteoku