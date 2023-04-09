GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Faizsiz kredide böylesi yok! 250.000 TL kamu bankasından duyuruldu

Faizsiz kredide böylesi yok! 250.000 TL kamu bankasından duyuruldu! İşte kamu bankası faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatının tüm detayları...

Faizsiz kredide böylesi yok! 250.000 TL kamu bankasından duyuruldu

Halkbank, müşterilerine özel bir kredi fırsatı duyurdu. Kamu bankası olarak sıfır faizli olarak duyurduğu 250.000 TL’ye varan kredi kampanyasını resmi internet adresinden duyuran Halkbank, Nisan ayında geçerli kampanyayı girişimci ruhu olan müşterilerine özel sundu.  


Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuzlar doğrultusunda maddi anlamda bir sıkıntı çoğu vatandaş için vuku buldu. Vatandaşlar, işverenler, yeni bir iş kurmak isteyenler, tam anlamıyla milyonlarca vatandaş ekonomik krizin etkilerini doğrudan yaşadı. Kamu bankası olan Halkbank, içinde bulunduğumuz maddi anlamda zorlayıcı dönem nedeniyle girişimci olarak adım atmak isteyen, ancak atamayan müşterilerine destek çıkardı. Peki, Halkbank faizsiz 250.000 TL kredi ödemesi şartları neler? Halkbank girişimci kredisi detayları neler? İşte Halkbank faizsiz girişimci kredisi desteğinin detayları... 


HALKBANK FAİZSİZ GİRİŞİMCİ KREDİSİ  


Halkbank faizsiz girişimci kredisini 250 bin TL’ye kadar bazı şartlar altında sunmaktadır. Sunulan girişimci kredisi kendi şirketini kurmak için adım atanlar adına hazırlandı. Bu nedenle yeni iş kurma girişimi olan vatandaşlar için ödemeler yatmaktadır. Girişimci kredisinden 250 bin TL’ye kadar faizsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar için en az ilkokul mezunu olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca 45 yaşını geçmemiş müşteriler faydalanabilmektedir.  


HALKBANK FAİZSİZ KREDİ ÜST LİMİTİ 


Halkbank, yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere özel sunduğu faizsiz kredi limitini 250 bin TL olarak belirledi. Ancak şehit yakınları, gaziler ve maluller için Halkbank faizsiz ihtiyaç kredisi üst limiti 300 bin TL olarak sağlanmaktadır.  


FAİZSİZ KREDİ GERİ ÖDEME DETAYLARI 


Halkbank faizsiz girişimci kredisi için ödeme vadesi ise minimum 12, maksimum 60 ay olarak belirlenmiştir. Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen tüm vatandaşlar için 45 yaşa kadar Nisan ayında Halkbank’ın kampanyası devam etmektedir. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı imzaladı! Emekliye 5.000 TL ödeme gece 00.00’dan itibaren yatıyor! Cumhurbaşkanı imzaladı! Emekliye 5.000 TL ödeme gece 00.00’dan itibaren yatıyor!
Tüm emekliler sadece o bankadan 17.500 TL promosyon alacak! Tüm emekliler sadece o bankadan 17.500 TL promosyon alacak!
Asgari ücretliye zam! Meclis yarın kararı açıklıyor Asgari ücretliye zam! Meclis yarın kararı açıklıyor
SSK, BAĞ-KUR 4C'li emekliye hafta sonu müjdesi! Maaşlara 1000 TL ek zam geldi SSK, BAĞ-KUR 4C'li emekliye hafta sonu müjdesi! Maaşlara 1000 TL ek zam geldi
Aile Bakanlığı 3 ay düzenli sosyal yardım verecek! Müracaat edenlere 3750 TL destek ödemesi yapılacak Aile Bakanlığı 3 ay düzenli sosyal yardım verecek! Müracaat edenlere 3750 TL destek ödemesi yapılacak
Memura yüzde 70 zam! Temmuz'u beklemeye gerek yok, seçim öncesi memur maaşları artıyor Memura yüzde 70 zam! Temmuz'u beklemeye gerek yok, seçim öncesi memur maaşları artıyor
SON HABERLER
Memur ve emekliye dev zam müjdesi! Tarih verildi, son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek Memur ve emekliye dev zam müjdesi! Tarih verildi, son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Maaşlara zam geldi Nisan ayında 8.500 TL ödenecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Maaşlara zam geldi Nisan ayında 8.500 TL ödenecek
Faizsiz kredide böylesi yok! 250.000 TL kamu bankasından duyuruldu Faizsiz kredide böylesi yok! 250.000 TL kamu bankasından duyuruldu
33.500 TL promosyonla Yapı Kredi bombayı patlattı! Emeklilerin nakit sıkıntısı kalmayacak 33.500 TL promosyonla Yapı Kredi bombayı patlattı! Emeklilerin nakit sıkıntısı kalmayacak
Banka müşterilerine tek SMS’le 400 TL yatacak! Gıda, kasap, manav alışverişinde Banka müşterilerine tek SMS’le 400 TL yatacak! Gıda, kasap, manav alışverişinde
Yüzde 36 zamlı aylıkların yatma tarihi netleşti! O aylığı alanlara bu ay en az 7.125 TL yatacak! Yüzde 36 zamlı aylıkların yatma tarihi netleşti! O aylığı alanlara bu ay en az 7.125 TL yatacak!
Kimse o bankadan bahsetmedi! Promosyon miktarı dudak uçuklattı! Kimse o bankadan bahsetmedi! Promosyon miktarı dudak uçuklattı!
Asgari ücretliye zam! Meclis yarın kararı açıklıyor Asgari ücretliye zam! Meclis yarın kararı açıklıyor