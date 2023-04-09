Faizsiz kredide böylesi yok! 250.000 TL kamu bankasından duyuruldu

Halkbank, müşterilerine özel bir kredi fırsatı duyurdu. Kamu bankası olarak sıfır faizli olarak duyurduğu 250.000 TL’ye varan kredi kampanyasını resmi internet adresinden duyuran Halkbank, Nisan ayında geçerli kampanyayı girişimci ruhu olan müşterilerine özel sundu.



Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuzlar doğrultusunda maddi anlamda bir sıkıntı çoğu vatandaş için vuku buldu. Vatandaşlar, işverenler, yeni bir iş kurmak isteyenler, tam anlamıyla milyonlarca vatandaş ekonomik krizin etkilerini doğrudan yaşadı. Kamu bankası olan Halkbank, içinde bulunduğumuz maddi anlamda zorlayıcı dönem nedeniyle girişimci olarak adım atmak isteyen, ancak atamayan müşterilerine destek çıkardı. Peki, Halkbank faizsiz 250.000 TL kredi ödemesi şartları neler? Halkbank girişimci kredisi detayları neler? İşte Halkbank faizsiz girişimci kredisi desteğinin detayları...



HALKBANK FAİZSİZ GİRİŞİMCİ KREDİSİ



Halkbank faizsiz girişimci kredisini 250 bin TL’ye kadar bazı şartlar altında sunmaktadır. Sunulan girişimci kredisi kendi şirketini kurmak için adım atanlar adına hazırlandı. Bu nedenle yeni iş kurma girişimi olan vatandaşlar için ödemeler yatmaktadır. Girişimci kredisinden 250 bin TL’ye kadar faizsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar için en az ilkokul mezunu olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca 45 yaşını geçmemiş müşteriler faydalanabilmektedir.



HALKBANK FAİZSİZ KREDİ ÜST LİMİTİ



Halkbank, yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere özel sunduğu faizsiz kredi limitini 250 bin TL olarak belirledi. Ancak şehit yakınları, gaziler ve maluller için Halkbank faizsiz ihtiyaç kredisi üst limiti 300 bin TL olarak sağlanmaktadır.



FAİZSİZ KREDİ GERİ ÖDEME DETAYLARI



Halkbank faizsiz girişimci kredisi için ödeme vadesi ise minimum 12, maksimum 60 ay olarak belirlenmiştir. Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen tüm vatandaşlar için 45 yaşa kadar Nisan ayında Halkbank’ın kampanyası devam etmektedir.