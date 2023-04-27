Faizsiz kredide akıl almaz rakam! Aylık ödemesi yalnızca 2.000 TL!

Evlenmeyi bekleyen, ancak maddi olarak hazırlıklarını tamamlayamayan çiftler için büyük bir destek geldi. Görülmemiş faizsiz kredi rakamı bu destekle evlenmek isteyen o vatandaşlara sağlanacak. Tam 150 bin TL faizsiz kredi ile çiftler beklemek zorunda kalmayacak. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi şartları neler? 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılacak? 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu ne zaman başlıyor?



Evlenecek çiftler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güzel bir haberle geldi. Vatandaşlara Aile ve Gençlik Bankası ile 150 bin TL faizsiz kredi sağlanacak. Bu kredi 150 bin TL tutarında olmakla birlikte ödemelere tam 48 ay süre verilecek. Evlenecek çiftleri teşvik etmek ve aile kurulmasına katkıda bulunmak amaçlı sağlanan faizsiz kredi desteği ne zaman başlıyor? İşte faizsiz kredi hakkında ayrıntılar haberimizde...



FAİZSİZ KREDİ GERİ ÖDEMESİ 4 YILDA YAPILACAK



Devletin sağlayacağı faizsiz kredi ödemesi 48 ay, yani 4 yıl gibi bir sürede yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti Seçim Beyannamesi içinde sunduğu bu faizsiz kredi geri ödemesi ilk 2 yıl gerçekleştirilmeyecek.



14 Mayıs Genel Seçimleri’nde tekrar seçilmek için verilen bu vaatlerin seçimden sonra hızlı bir şekilde çalışmalarına başlanacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat belirtti.



FAİZSİZ KREDİ NE KADAR OLACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizsiz evlilik kredisi kapsamında verilecek meblağnın 150 bin TL olacağını, 4 yıl içinde ödenebileceğini belirtti. Bunun arkasına da çocukların eğitim hayatında başarısına katkıda bulunmak adına aile fonu oluşturulacağını ekledi. Böylelikle çocukların doğmalarıyla beraber eğitim hayatı gibi ihtiyaçlarını sağlayacakları fonlarda devlet tarafından birikim yapılacak. Bu da yeni evlenen çiftlerin ve tüm ailelerin yeni doğan çocuklarının güvenceye alınması anlamına geliyor.



FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Faizsiz evlilik kredisi yüz binlerce evlenecek çift tarafından bekleniyor. Ancak ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netleşmedi. Seçimin sonuçlanması ile birlikte detayların netleşeceği ve kısa zamanda başvuruların açılacağı biliniyor.