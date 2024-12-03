Faizsiz kredi başvuruları başladı! Aylık taksit sadece 3.333 TL

QNB Finansbank, bu süreçte müşterilerine destek olmak amacıyla dikkat çeken bir kampanya başlattı. Banka, yeni müşterilere özel olarak %0 faizli kredi imkânı sunacağını duyurdu. İşte faizsiz kredi kampanyasının detayları ve başvuru şartları!

Faizsiz Kredi Kampanyasının Detayları

QNB Finansbank, yeni müşterilere 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlıyor. Kredinin vadesi 6 ay olarak belirlenirken, faiz oranı ise %0. Bu kampanya, bütçesini zorlamadan nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Kredi Özellikleri:

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Vade Süresi: 6 Ay

Toplam Geri Ödeme: Anapara üzerinden hesaplanacak

Bu kampanya yalnızca QNB Finansbank'ın yeni müşterileri için geçerli. Daha önce Finansbank'ta hesabı olmayan ve kampanyaya özel belirlenen başvuru kriterlerini karşılayan kişiler, faizsiz kredi fırsatından faydalanabilecek.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kampanyaya başvurmak isteyenler, QNB Finansbank şubelerinden, mobil uygulamasından veya internet bankacılığı üzerinden hızlıca işlemlerini gerçekleştirebilir. Başvuru sırasında kimlik bilgileri ve gerekli belgeler talep edilebilir.

Kaynak: Gazeteoku özel haber