GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Faizsiz 50 bin TL İhtiyaç Kredisi yeniden aktif oldu! Son tarih 31 Aralık kaçırmayın

Faizsiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi yeniden aktif edildi. Milyonlarca vatandaşın faydalanabileceği Faizsiz Kredi kampanyası 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Sizde hemen 50 bin TL Faizsiz Krediden faydalanabilirsiniz.

Faizsiz 50 bin TL İhtiyaç Kredisi yeniden aktif oldu! Son tarih 31 Aralık kaçırmayın

Maaşlara gelecek zamlar kadar, vatandaşlar Faizsiz kredi kampanyalarından da yararlanmak istiyor. Bir çok bankanın 2024 yılında sunduğu FAizsiz krediler, 25 bin TL civarında oluyordu. Daha önce Faizsiz 50 bin TL veren banka, bir kez daha Faizsiz 50 bin TL İhtiyaç Kredisini aktif etti!

En Para Faizsiz 50 bin TL veriyor!

EnPara faizsiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi yeniden aktif etti. Yıl sonuna müthiş bir kampanya hazırlayan enpara, faizsiz 50 bin TL kredisi tekrar aktif etti. 0 faizli kredi tamamen masrafsız ve geri ödemesi 6 ay olarak belirtildi.

Enpara 50 bin TL Faizsiz Kredi kampanyası detayları!

50 bin TL faizsiz kredi kampanyası 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir.

Kampanya henüz enpara müşteri olmayan kişilerin ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.

Maksimum geri ödeme vadesi 6 aydır.

Enpara yeni kampanyasında bir çok vatandaş 3 ay faizsiz 15 bin TL kredinin hemen onaylandığı, 50 bin TL faizsiz kredi için yüksek kredi skoru istediği belirtiliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor