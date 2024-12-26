Faizsiz 50 bin TL İhtiyaç Kredisi yeniden aktif oldu! Son tarih 31 Aralık kaçırmayın

Maaşlara gelecek zamlar kadar, vatandaşlar Faizsiz kredi kampanyalarından da yararlanmak istiyor. Bir çok bankanın 2024 yılında sunduğu FAizsiz krediler, 25 bin TL civarında oluyordu. Daha önce Faizsiz 50 bin TL veren banka, bir kez daha Faizsiz 50 bin TL İhtiyaç Kredisini aktif etti!

En Para Faizsiz 50 bin TL veriyor!

EnPara faizsiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi yeniden aktif etti. Yıl sonuna müthiş bir kampanya hazırlayan enpara, faizsiz 50 bin TL kredisi tekrar aktif etti. 0 faizli kredi tamamen masrafsız ve geri ödemesi 6 ay olarak belirtildi.

Enpara 50 bin TL Faizsiz Kredi kampanyası detayları!

50 bin TL faizsiz kredi kampanyası 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir.

Kampanya henüz enpara müşteri olmayan kişilerin ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.

Maksimum geri ödeme vadesi 6 aydır.

Enpara yeni kampanyasında bir çok vatandaş 3 ay faizsiz 15 bin TL kredinin hemen onaylandığı, 50 bin TL faizsiz kredi için yüksek kredi skoru istediği belirtiliyor.