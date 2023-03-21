Faizsiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi! Herkese 7 24 veriliyor

Bankaların yeni çılgınlığı 0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları oluyor. Ekonomik anlamda zorlanan ve ihtiyaç kredisi arayan vatandaşlar için bankalar faizsiz kredi desteklerini sürdürüyor. Bugün de yeni bir haber Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti Bankası, başvuru yapan herkese faizsiz ihtiyaç kredisi desteği sunuyor. Muslukları sonuna kadar açan Garanti Bankası, koşulsuz şartsız belgesiz olarak kredi veriyor.

Müşteri portföyünü genişletmek ve yeni müşterileri kadrosuna katmak isteyen bankalar peş peşe kampanyalarla vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle özel bankalarda vatandaşın ihtiyacı olan nakit para için bomba gibi fırsatlar var. Garanti Bankası da yeni sıfır faizli kredi furyasına katıldı. Başvuru yapanlara Garanti Bankası'ndan faizsiz kredi desteği sunuluyor. Acil nakit ihtiyacı olan herkes başvuru yaparak 7/24 Garanti Bankası faizsiz kredi desteği alabiliyor. Peki, Garanti Bankası 0 faizli kredi başvuru şartları neler? Garanti Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

GARANTİ BANKASI'NDA HOŞ GELDİN KREDİSİ BAŞLADI

Garanti BBVA, Müşteri sayısını artırmak amacıyla yepyeni bir kredi kampanyasına başladı. Garanti Bankası müşterisi olanlara faizsiz nakit avans imkanı sunuluyor. Hemen bankada hesap açtıranlar koşulsuz şartsız 0 faizli 10.000 TL nakit avans kullanabiliyor. Banka bu kampanyasını sadece yeni müşterileri için yapıyor. Garanti Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli oluyor. Kampanyadan faydalanmak için bankada hesap açtırmak ve başvuru yapmak gerekiyor. Ayrıca mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden de banka müşterisi olmaya imkan sağlanıyor. Garanti Bankası'na Hesap açtırmak isteyenler mobil bankacılık uygulamasını cep telefonlarına indirerek “Müşteri Ol” Seçeneğine tıkladıktan sonra yeni hesap açtırabilir.

GARANTİ BANKASI SIFIR FAİZLİ KREDİ KATILIM KOŞULLARI

Garanti Bankası'nın sıfır faizli kredi desteğinden faydalanmak için şartlar belli oldu. Aranan şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

Garanti Bankası'nın ilk kez müşterisi olmak

Kredi notu 1200 puan ve üstü olmak

Kredi kullanmaya bir engeli bulunmamak

Bu şartlarını taşıyan kişiler 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yaparak Garanti Bankası'ndan 0 faizli kredi desteği alma şansına sahip olabilir. Başvuruları mobil bankacılık internet bankacılığı ve Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapabilirsiniz. 7/24 başvuru için online bankacılık hizmetlerini kullanmak mümkün.