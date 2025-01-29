Faizler geriliyor; 300 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum

Aralık ve ocak aylarında toplam 500 baz puanlık faiz indirimi, taşıt kredilerine de yansıyarak tüketicilere daha uygun koşullarla araç sahibi olma imkanı sundu. Bankalar, 12, 24, 36 ve 48 ay vadelerde değişen faiz oranlarıyla taşıt kredisi seçeneklerini güncelledi. En düşük faiz oranı ise yüzde 3,59 seviyesine kadar geriledi.
Taşıt Kredisi Arayışları Hız Kazandı
TCMB'nin politika faizini yüzde 45'e düşürmesi, taşıt kredilerinde de olumlu bir hava yarattı. Özellikle 0 km araç almak isteyen tüketiciler, bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Faiz oranları, vade süresine göre değişiklik gösterirken, 12 ay vadeli kredilerde yüzde 3,74 olan faiz oranı, 48 ay vadeli kredilerde yüzde 3,59'a kadar düşüyor.
Popüler Bankaların Taşıt Kredisi Kampanyaları
İşte son dönemde en çok tercih edilen bankaların taşıt kredisi kampanyaları ve detayları:
Akbank 0 Km Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,7
Aylık Taksit: 17.690 TL
Toplam Ödeme: 638.706 TL
İş Bankası 0 Km Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 17.840 TL
Toplam Ödeme: 644.110 TL
Garanti BBVA 0 Km Taşıt Kredisi (Sigortasız)
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 18.263 TL
Toplam Ödeme: 659.340 TL
ING Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 17.810 TL
Toplam Ödeme: 643.028 TL
TEB Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 18.568 TL
Toplam Ödeme: 670.309 TL
Ziraat Katılım Taşıt Finansmanı
Kâr Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 19.029 TL
Toplam Ödeme: 686.901 TL
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 21.076 TL
Toplam Ödeme: 760.604 TL
Kaynak: Gazeteoku.com