EYT'yi kılpayı kaçıran dikkat; 3600, 4500, 5400 günle emeklilik şansı

Bu tarihten sonra sigorta girişi yapılan milyonlarca çalışan için aynı haklar tanınmadı. Şimdi ise gözler, bu grubu kapsayacak kademeli emeklilik sistemine çevrildi.

Kademeli emeklilik, sigortalılık başlangıç tarihine ve prim günü birikimine göre kişilere erken emeklilik hakkı tanıyan yeni bir modeldir. Bu sistemle birlikte, SSK, Bağ-Kur ve küçük esnaf gibi farklı gruplar için özel düzenlemeler masaya yatırıldı.

Kimler Faydalanabilecek?

✅ SSK’lılar için:

3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kısmi emeklilik imkanı

4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ile erken emeklilik şansı

✅ Bağ-Kur’lular için:

5400 prim günü ile yaş şartına bağlı olarak kademeli emeklilik

✅ Küçük Esnaflar:

Yanında 10 kişiden az çalışanı olanlar için 7200 prim günü ile 5 yıl erken emeklilik fırsatı

Kadınlara Özel Avantajlar

Kadın çalışanlar için doğum borçlanması daha da genişletilecek. Her çocuk için 720 gün, toplamda üç çocukla 2160 gün borçlanma hakkı sunularak emeklilik yaşı öne çekilecek. Ev hanımları için devlet, ödenecek primlerin üçte birini karşılamayı planlıyor.

Yaş Şartı Esneyecek mi?

Yeni düzenlemede yaş şartının tamamen kaldırılması beklenmiyor. Belirli sigorta başlangıç tarihine göre kademeli yaş indirimi gündeme gelebilir. Prim gününü tamamlayamayanlar ise borçlanma yoluyla eksiklerini kapatabilecek.

Kaynak: https://www.emadder.org.tr/